Reactia lui Zidane despre posibilitatea ca Real Madrid sa nu joace in Liga Campionilor

Zidane a asigurat ca nu se teme de represalii din partea UEFA si ca are incredere totala in arbitraj. De asemenea, el le-a cerut jucatorilor lui sa se gandeasca doar la meciul de marti cu Chelsea , de la Madrid, din mansa intai a semifinalelor Ligii Campionilor."In cele din urma totul depinde de teren. Arbitrul isi va face treaba de obicei, iar noi trebuie sa ne gandim doar sa jucam fotbal. Daca ne gandim la tot ce se spune, ne vom face rau", a spus tehnicianul francez, care a adaugat ca echipa sa nu va alege Liga Campionilor in dauna campionatului.Dupa ce nu a reusit decat o remiza alba in ultima etapa impotriva lui Betis Sevilla, la Madrid, Real este pe locul 2 in La liga, la 2 puncte de liderul Atletico Madrid , cand au ramas cinci etape. FC Barcelona este la egalitate de puncte cu Real, insa are un meci mai putin disputat.Presedintele lui Real Florentino Perez , este unul dintre principalii initiatori ai proiectului Super Ligii, alaturi de omologul sau de la Juventus Torino , Andrea Agnelli.