Zidane, dupa castigarea titlului cu Real Madrid: "Este ceva imens. Ma simt extrem de fericit"

"Este ceva imens. Este o lupta constanta. Sunt 38 de meciuri si doar la final poti reusi ceva mare, cum am facut noi astazi. Le sunt extrem de recunoscator jucatorilor, in primul rand, pentru ca ei sunt cei care lupta pe teren. Eu am rolul meu si sunt alaturi de ei, dar este un efort de echipa. Este o reusita imensa. Este foarte greu de castigat campionatul Spaniei. Ma simt extrem de fericit. Primul LaLiga a fost minunat, dar acesta are un gust special, dupa doua luni acasa. Am revenit si ne-am pregatit altfel, castigand un titlu care, cred, este mereu cel mai greu. Am reusit, este succesul intregii echipe. Este extraordinar. Nu este usor prin ce am trecut. A fost un sezon foarte greu. Sunt oameni care spun ca fericirea nu face zgomot, insa in interior sunt cel mai fericit om din lume. Multumesc tuturor pentru sustinere", a spus Zidane.Formatia Real Madrid a castigat, joi seara, pentru a 34-a oara titlul in LaLiga, impunandu-se cu scorul de 2-1 in meciul cu Villarreal , din etapa a 37-a, penultima a campionatului Spaniei.Rivala liderului din LaLiga, FC Barcelona , a fost invinsa de Osasuna, scor 2-1.Cu o etapa inainte de finalul sezonului, Real Madrid este lider in clasament, cu 86 de puncte, in timp ce FC Barcelona, locul doi, are 79 de puncte.