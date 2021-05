Zinedine Zidane a lamurit misterul legat de plecarea sa de la Real Madrid

"Cum as putea sa le spun jucatorilor mei acum ca voi pleca? Este o minciuna", a spus tehnicianul francez, intr-o conferinta de presa, dupa succesul obtinut la Bilbao, cu Athletic, scor 1-0, in penultima etapa a campionatului. O victorie care le ofera sanse madrilenilor sa-si pastreze titlul in LaLiga."Ma concentrez doar asupra sezonului actual. Ne-a mai ramas un joc si vom da totul. Acesta este singurul lucru care conteaza pentru mine acum. Restul vom vedea la sfarsitul sezonului", a spus el.Antrenorul Zinedine Zidane si-ar fi anuntat jucatorii ca va parasi clubul Real Madrid la sfarsitul sezonului 2020/21, a scris marca.com.Sambata trecuta, dupa eliminarea din Liga Campionilor in fata formatiei Chelsea si inainte din meciul din LaLiga cu Sevilla, Zidane a vorbit cu jucatorii dupa antrenament si si-a comunicat decizia. De aceea, conferinta de presa din acea zi a inceput mai tarziu decat de obicei. Informatia a fost lansata de jurnalistul Fernando Burgos de la Onda Cero si Marca a confirmat ca intalnirea a avut loc in acea sambata, la 8 mai.Antrenorul a declarat in vestiar ca s-a gandit mult la decizia sa si este definitiva. El crede ca timpul sau la Real Madrid s-a incheiat si ca a venit momentul sa plece. Este a doua oara cand francezul paraseste echipa Los Blancos, desi nu la fel de surprinzator ca atunci cand a plecat prima oara, in 2018."Exista momente in care trebuie sa fii acolo si momente in care trebuie sa pleci spre binele tuturor", a spus antrenorul aflat sub contract pana in 2022, in conferinta de presa dinaintea meciului Athletic Bilbao, un mesaj misterios care ar fi putut fi interpretat ca o plecare a sa.Zidane a castigat 11 trofee ca antrenor principal al Real Madrid si l-ar putea obtine pe al doisprezecelea, in functie de ceea ce se intampla in ultima etapa a sezonului LaLiga (Real este la doua puncte de liderul Atletico). Doar Miguel Munoz, care a castigat 14, a adus mai multe exponate in sala trofeelor clubului madrilen.