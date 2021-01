Real Madrid, fara Zidane. Francezul are COVID - 19

''Real Madrid CF anunta ca antrenorul sau Zinedine Zidane a avut un rezultat pozitiv la COVID-19'', se arata in comunicat.Fostul mare fotbalist francez, care a intrat in izolare la domiciliu, nu se va afla astfel pe banca Realului la meciul de sambata de la Vitoria, cu Deportivo Alaves.Echipa va fi condusa de pe banca tehnica de secundul David Bettoni, precizeaza El Pais.Zinedine Zidane a intrat in izolare pe 7 ianuarie, dupa un contact cu o persoana pozitiva la Covid-19, inaintea meciului cu Osasuna. Tehnicianul a efectuat un nou test PCR, care a avut un rezultat negativ, iar liga spaniola l-a autorizat pe 8 ianuarie sa faca deplasarea la Pamplona alaturi de jucatorii sai.Dupa 19 etape, Real se afla pe locul al doilea in clasament, cu 37 puncte (18 jocuri), dupa Atletico Madrid , 44 puncte (17 jocuri), dar inaintea marii rivale FC Barcelona , 34 puncte (18 j).CITESTE SI: