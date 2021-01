Ultima noutate pe piata transferurilor: Real Madrid l-a transferat pe Alaba de la Bayern Munchen

Campionii Spaniei l-au luat pe fotbalistul lui Bayern Munchen , David Alaba.El a semnat din postura de jucator liber de contract si va incasa un salariu in jur de 20 milioane euro anual, scri digisport Pentru a-l pastra la echipa, Bayenr Munchen i-a facut o oferta lui Alaba in mai multe randuri, insa s-a lovit de refuzul fotbalistului.Real Madrid nu va plati nimic in schimbul jucatorului, doar comisioane impresarilor.Alba are 28 de ani si poate juca si fundas central si fundas stanga. El este din 2008 la Bayern Munchen.CITESTE SI: Tinerete fara batranete. La 39 de ani, Zlatan Ibrahimovic a revenit titular dupa o accidentare si a dat doua goluri pentru Milan