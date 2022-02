Planul nebun al lui Perez pentru urmatoarea saptamana: Real Madrid face transferuri de 200 de milioane de euro

Real Madrid va cheltui 200 de milioane de euro in urmatoarea saptamana!

Coditianul Don Balon sustine ca presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, se afla in negocieri pentru doi jucatori de la Chelsea Londra.

Thibaut Courtois si Eden Hazard sunt jucatorii doriti de Perez, pentru care e pregatit sa plateasca 50 de milioane de euro, respectiv 150 de milioane de euro.

Daca in cazul goalkeeperului belgian, aflat in ultimul an de contract cu gruparea londoneza, lucrurile par a fi simple, tranzactia prin care Hazard ar ajunge in capitala Spaniei e ceva mai complicata.

Chelsea nu e dispusa sa accepte mai putin de 150 de milioane de euro in schimbul mijlocasului belgian, o suma pe care Perez pare c-o va achita in cele din urma, dupa ce tratativele pentru aducerea lui Neymar sau a lui Mbappe au esuat.

Hazard ar urma sa fie jucatorul care ii ia locul lui Cristiano Ronaldo, cedat pentru 100 de milioane de euro la Juventus Torino.

Thibaut Courtois are 26 de ani si se afla sub contract cu Chelsea din 2011. In sezonul precedent a jucat 46 de meciuri.

Eden Hazard, in varsta de 27 de ani, a ajuns in curtea "albastrilor" in 2012, iar in sezonul 2017/2018 a marcat 17 goluri in 51 de meciuri.

I.G.

