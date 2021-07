PSG, inca o lovitura pe piata transferurilor! Sergio Ramos semneaza contractul cu francezii miercuri

Ramos s-a format ca jucator la FC Sevilla, echipa la care a debutat ca profesionist, in sezonul 2004-2005, inainte de a fi achizitionat de Real Madrid , la varsta de 19 ani, in schimbul sumei de 27 milioane euro. El si-a incheiat in aceasta vara contractul cu gruparea de pe Santiago Bernabeu In cele 16 sezoane petrecute la Real Madrid, el a cucerit 22 de trofee, fiind al doilea jucator din istoria clubului din capitala Spaniei ca numar de titluri cucerite, dupa legendarul Paco Gento.Cu 101 goluri marcate in 671 de meciuri , Sergio Ramos este, totodata, al patrulea pe lista jucatorilor cu cele mai multe aparitii in tricoul lui Real Madrid, dupa Raul Gonzalez, Iker Casillas si Manolo Sanchis.Sergio Ramos a fost selectionat de 180 de ori pana in prezent in reprezentativa Spaniei, pentru care a marcat 23 de goluri si alaturi de care a cucerit singurul titlu mondial din istoria fotbalului spaniol (2010), precum si doua titluri europene (2008, 2012).Din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat in partea a doua a sezonului, el nu a fost inclus de selectionerul Luis Enrique in lotul pentru EURO 2020.Fundasul spaniol este al treilea recrut al lui PSG din aceasta vara, dupa olandezul Georginio Wijnaldum, care a venit pe Parc des Prices tot din postura de jucator liber de contract, si marocanul Achraf Hakimi, achizitionat de clubul francez de la Inter Milano , in schimbul sumei de 60 milioane euro.