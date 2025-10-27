Vinicius, scandal uriaș la Real Madrid după ce a fost schimbat în El Clasico: „Plec de la echipă! Să se ducă naibii!”

Vinicius Junior a avut o ieșire nervoasă fără precedent în El Clásico, după ce a fost schimbat în minutul 71 al partidei de pe Santiago Bernabéu.

Potrivit DAZN, în timp ce se îndrepta direct spre vestiare, brazilianul ar fi spus răspicat: „Plec de la echipă! Mai bine plec!”.

Momentul de tensiune a pornit imediat după ce tabela de schimbări a afișat numărul său. Vini, care nu se aștepta să fie scos din joc, s-a arătat extrem de revoltat și i-a cerut explicații lui Xabi Alonso:

„Eu? Mister, eu?!”, gesticulând nervos și arătând spre piept, semn că nu accepta decizia.

A mers direct la vestiare

După ce a părăsit terenul, Vinicius a lovit aerul cu brațele și, conform imaginilor surprinse, a adresat și un: „que se jodan” (n.r. „să se ducă naibii”) către cer, în semn de frustrare. Stafful Madridului a fost surprins de reacție, iar Xabi Alonso a încercat să calmeze rapid spiritele: „Hai, Vini, lasă asta!”, i-a transmis antrenorul.

Pentru a evita ca lucrurile să degenereze, antrenorul cu portarii, Luis Llopis, a coborât personal la vestiar să vorbească cu starul brazilian și să-l readucă pe bancă. După câteva minute de discuție, Vinicius a revenit lângă colegii săi, dar figura sa trăda clar frustrarea.

La conferința de presă, Xabi Alonso a refuzat să alimenteze scandalul: „Vom discuta în vestiar, între noi. Nu continuăm subiectul în public.”

Ads