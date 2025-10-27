Vinicius, scandal uriaș la Real Madrid după ce a fost schimbat în El Clasico: „Plec de la echipă! Să se ducă naibii!”

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 08:14
959 citiri
Vinicius, scandal uriaș la Real Madrid după ce a fost schimbat în El Clasico: „Plec de la echipă! Să se ducă naibii!”
Vinicius FOTO X Real Madrid

Vinicius Junior a avut o ieșire nervoasă fără precedent în El Clásico, după ce a fost schimbat în minutul 71 al partidei de pe Santiago Bernabéu.

Potrivit DAZN, în timp ce se îndrepta direct spre vestiare, brazilianul ar fi spus răspicat: „Plec de la echipă! Mai bine plec!”.

Momentul de tensiune a pornit imediat după ce tabela de schimbări a afișat numărul său. Vini, care nu se aștepta să fie scos din joc, s-a arătat extrem de revoltat și i-a cerut explicații lui Xabi Alonso:

„Eu? Mister, eu?!”, gesticulând nervos și arătând spre piept, semn că nu accepta decizia.

A mers direct la vestiare

După ce a părăsit terenul, Vinicius a lovit aerul cu brațele și, conform imaginilor surprinse, a adresat și un: „que se jodan” (n.r. „să se ducă naibii”) către cer, în semn de frustrare. Stafful Madridului a fost surprins de reacție, iar Xabi Alonso a încercat să calmeze rapid spiritele: „Hai, Vini, lasă asta!”, i-a transmis antrenorul.

Pentru a evita ca lucrurile să degenereze, antrenorul cu portarii, Luis Llopis, a coborât personal la vestiar să vorbească cu starul brazilian și să-l readucă pe bancă. După câteva minute de discuție, Vinicius a revenit lângă colegii săi, dar figura sa trăda clar frustrarea.

La conferința de presă, Xabi Alonso a refuzat să alimenteze scandalul: „Vom discuta în vestiar, între noi. Nu continuăm subiectul în public.”

Real Madrid - FC Barcelona, derby de poveste. Deciziile VAR care au stabilit rezultatul final
Real Madrid - FC Barcelona, derby de poveste. Deciziile VAR care au stabilit rezultatul final
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea catalană FC Barcelona, într-o nouă ediţie a El Clasico. Madrilenii au primit penalti încă din...
Messi la Barcelona sau Cristiano Ronaldo la Real Madrid? Ce jucător a avut un impact mai mare
Messi la Barcelona sau Cristiano Ronaldo la Real Madrid? Ce jucător a avut un impact mai mare
Impactul fotbalistului Cristiano Ronaldo asupra productivității și eficienței a fost mai mare decât cel al lui Lionel Messi atunci când aceștia jucau pentru Real Madrid, respectiv pentru FC...
#Real Madrid, #vinicius, #fc barcelona, #Xabi Alonso, #rodrygo , #Barcelona Real Madrid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au aparut imaginile! Gigi Becali s-a intors catre camerele de filmat si a facut un singur gest, la sfintirea Catedralei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vinicius, scandal uriaș la Real Madrid după ce a fost schimbat în El Clasico: „Plec de la echipă! Să se ducă naibii!”
  2. A vrut să-l păcălească pe portarul român, dar s-a făcut de râs: "Îmi pare rău" VIDEO
  3. Florin Tănase l-a desființat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA: „Îmi e milă de el, săracul. E de plâns!”
  4. Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu
  5. La Liga: victorie obținută în prelungiri de Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român
  6. Formula 1: un nou lider în clasamentul general al piloților! Cum s-a încheiat Marele Premiu din Mexic
  7. Umilință în FCSB - UTA! Până și portarul a fost eliminat în meciul cu patru marcatori
  8. Victorie importantă pentru Răzvan Lucescu. Românul e lider în Grecia
  9. Portarul naționalei României a fost din nou erou în Spania. Ce notă a primit
  10. Victorie mare în Premier League pentru echipa lui Radu Drăgușin, care a urcat pe podium