Real Madrid: rămâne Don Carlo la cârma echipei? Ultimele informații din presa spaniolă

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, ia în considerare posibilitatea de a-i oferi antrenorului Carlo Ancelotti o prelungire a contractului

Contractul antrenorului italian, în vârstă de 64 de ani, expiră în iunie anul viitor. Federaţia braziliană de fotbal visează să-l atragă în postul de selecţioner al naţionalei.

Totuşi, Ancelotti nu a luat încă o decizie. Florentino Perez i-ar putea oferi un contract direct pe doi ani, sau un an plus o opţiune de un an, scrie presa spaniolă.

