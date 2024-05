Carlo Ancelotti, reacție neașteptată după ce a eliminat pe Bayern în semifinale. I-au lipsit 6 jucători

Real Madrid s-a calificat în finala Champions League după un meci palpitant la Madrid în care a învins cu 2-1, golurile madrilenilor fiind marcate pe final.

Carlo Ancelotti, antrenorul Realului, a explicat care a fost rețeta succesului echipei sale.

”Suntem fericiți, s-a întâmplat din nou ceea ce s-a mai întâmplat de multe ori. Este ceva inexplicabil. Niște suporteri care ne împing de la spate și niște jucători care cred până la capăt. Am jucat bine, a fost un meci dificil, dar am avut controlul, nu ne-am pierdut cu firea atunci când au marcat și am reușit să revenim.

Le mulțumesc suporterilor, clubului și în primul rând jucătorilor care au făcut un sezon neașteptat de bun. Eu nu mă așteptam. Vaporul Real Madrid are un căpitan care se numește Florentino Perez, care este un președinte fantastic și a reușit să creeze o generație de jucători care, să sperăm, vor reuși să câștige Champions League.

Am avut multe probleme, multe accidentări. Toată lumea vorbește de Courtois, de Militao, Alaba, dar i-am pierdut și pe Vinicius, Bellingham, Tchouameni. Nu ne-am plâns niciodată și cred că echipa a profitat de aceste probleme pentru a arăta că are caracter”, a spus Carlo Ancelotti, potrivit MARCA.

