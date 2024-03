Alexandra Păcuraru, fiica patronului de la Realitatea PLUS, a anunțat că se retrage temporar din televiziune, numai că lucrurile par a sta altfel.

Ea susține că de fapt a fost retrasă definitiv de televiziunea la care patron este chiar tatăl ei.

„O surpriză am avut când am văzut acel comunicat. Da, este adevărat, m-am retras din televiziune, din Realitatea PLUS, mai precis am fost retrasă definitiv aș spune eu din Realitate PLUS. Dar asta nu înseamnă că nu există viață și după divorț și poate una mult mai bună”, afirmă Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea PLUS, într-o înregistrare publicată pe TikTok.

Reacția ei vine după ce joi, 14 martie, când pe site-ul televiziunii a apărut un comunicat ce anunţa că realizatoarea TV „ia o pauză, pe o perioadă nedeterminată, de la televiziune, din motive personale”.

Acelaşi comunicat spunea că „Alexandra Păcuraru transmite publicului Realitatea PLUS că este deosebit de recunoscătoare pentru experienţa pe care a acumulat-o alături de o echipă de excepţie şi alături de telespectatorii săi din ţară şi din lumea întreagă.

Totodată, Alexandra Păcuraru asigură telespectatorii că echipa Realitatea PLUS va continua să lupte pentru dreptate şi adevăr, iar informaţiile vor fi transmise publicului larg cu aceeaşi obiectivitate.”

Alexandra Păcuraru a anunțat și anul trecut, în octombrie, că se retrage, invocând atunci probleme de sănătate.

