Cum a vândut Silviu Prigoană Realitatea TV pentru doar 100 de dolari

Omul de afaceri Silviu Prigoană a suferit un infarct miocardic marți, 12 noiembrie, într-un restaurant din localitatea Bran, și nu a mai putut fi salvat. Cunoscut pentru înființarea primului post de știri din România, Realitatea TV, el a relatat în 2020 cum a vândut acest post după doi ani de activitate, pentru suma de doar 100 de dolari.

De-a lungul vieții, Prigoană a avut numeroase afaceri, el fiind, printre altele, acționar principal al companiei de salubritate Rosal Grup și fondator al canalelor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV, relatează hotnews.ro.

Într-un interviu acordat Ziariștii.ro, în 2019, Prigoană spunea că a fondat peste 70 de companii. Până în 2001, el a fost cunoscut ca fiind proprietarul firmei de salubritate Rosal Group și era denumit de o parte a presei „Regele gunoaielor”.

Tot atunci a lansat și Realitatea TV, prima televiziune de știri din România.

„Trebuie să amintesc că eram șase acționari. Eu eram acționar majoritar, era Mircea Dinescu – care avea 5%, Paul Ifrimache, Eugen Progloff – cu 10%, Mihalache Dumitru și Minea George. Noi eram acționarii postului Realitatea”, a declarat, în 2011, pentru Pagina de Media, Silviu Prigoană.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări” moderată de Denise Rifai, omul de afaceri a detaliat în 2020 motivele pentru care a decis să vândă postul Realitatea TV pentru suma de doar 100 de dolari.

„A costat 7 milioane (de dolari, n.r.) și 7 milioane a costat întreținerea doi ani (…) și am vândut-o urmare a hotărârii Consiliului de Administrație. V-am explicat că Bluelink Comunicazioni din Elveția s-a retras din business. Firma între timp având niște probleme financiare, am vândut-o cu 100 de dolari. Sunt toate documentele. Și ca o surpriză pentru dumneavoastră, nu am vândut-o lui Sorin Ovidiu Vântu. (…) Am avut niște discuții și cu Sorin Ovidiu Vântu”, a spus Prigoană.

Televiziunea de știri a fost vândută „unui domn Mărgineanu”, a mai spus Prigoană.

„Domnul Mărgineanu care a cumpărat-o, care era, am înțeles eu, printre altele, reprezentantul Bluelink Comunicazioni din Elveția ar fi vândut-o ulterior nu lui Vântu personal, ci la Petromservice, o companie. (…) Și Petromservice-ul a împrumutat ceva bani de la Sorin Ovidiu Vântu și a angajat acțiunile. Nu au dat banii înapoi și a intrat în posesia acțiunilor Sorin Ovidiu Vântu. Deci un pic mai îmbârligată povestea”.

El a relatat că a pus în ramă bancnota de o sută de dolari pe care a primit-o în schimbul televiziunii și că nimeni nu l-a obligat să facă acea tranzacție.

