Satisfacția demnă a unei românce pentru realizarea familiei sale. “Nu am avut ajutor de nicăieri. Integral, munca noastră”

Mulți dintre români fac cu greu față cheltuielilor în ultima perioada. Provocarea este și mai mare pentru cei care au credite pentru achiziționarea casei, mai ales că în multe cazuri ratele au crescut, iar salariile nu au păstrat ritmul.

Este contextul în care o româncă se mândrește cu realizarea familiei sale, referindu-se la faptul că au reușit să termine de achitat datoria către bancă după ani întregi de muncă, după cum a scris pe Facebook.

"Suntem proprietari cu drepturi depline asupra casei noastre"

"Ieri am plătit integral creditul pentru casă și împrumutul de la nași. Prin urmare, suntem proprietari cu drepturi depline asupra casei noastre și, pentru prima dată în 20 de ani de când suntem împreună, fără datorii. Este un vis împlinit! Ne-am restrâns extrem de mult cu cheltuielile, am muncit ca apucații în ultimii ani, deși nu ne este ușor: copilul mare este clasa a VIII-a (cheltuieli, meditații), față 3 ani cu TSA (terapii, bonă).

Ceea ce este remarcabil este faptul că am plătit casa integral în 6 ani, credit de 100.000 de euro, cu 2-3 joburi în paralel fiecare, cu sacrificii imense. Însă acum putem răsufla ușurați, fiind relativ tineri (45 și 44 de ani). Ceea ce vă doresc și vouă! P.S. Nu am avut ajutor de nicăieri, nici cadouri de la părinți, nici moșteniri. Integral, muncă noastră", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

"Acum 20 de ani, eram muritori de foame"

Într-un comentariu, femeia a dat mai multe detalii. Aceasta nu a uitat de unde a pornit pe acest drum, nici cât de mari au fost eforturile.

"ACUM, suntem ok financiar, câștigăm bine, mult peste medie. În trecut, acum 20 de ani, eram muritori de foame, rupți în fund cum se spune. Eram tânăra rezidentă cu un salariu de mizerie, soțul în vânzări, însă acoperea tot: chirie, mâncare, facturi.

Primul loc de muncă al meu a necesitat credit: praxisul de medicină de familie este contracost, 25.000 de euro, însă știam că de aici pot să ies la pensie, așa că am investit. Aveam și bb, primul copil dorit nespus de mult după un avort spontan (nici nu mai contau problemele financiare). Stăteam în chirie, o camera și-o bucătărie și o toaletă, fără baie.

Făceam baie doar încălzind apă pe aragaz. extraordinar de greu, însă ASTA ne-a ambiționat să ducem o viață cu sacrificii ca să înaintăm. Cu multe credite (la un moment dată aveam 4 în același timp), am cumpărat și un apartament (credit prima casă), teren, ne-am apucat de construit casă.

Fata a venit ca o surpriză la 42 de ani, însă ne-am dorit-o și o iubim nespus. Din cauza ratelor la bancă, a trebuit să muncesc de la 3 săptămâni ale ei, chit că am alăptat-o 1 an (am avut o bonă, după care mama mea, după care nașa, actuala ei bonă).

Am plătit anticipat creditul cu împrumuturi (să scădem dobânda), iar anul acesta am plătit câte 3-4 rate în avans."

Cum au reușit

Femeia s-a referit și la secretul reușitei lor.

"Secretul nostru? Am păstrat FIX același stil de viață ca în primii ani, cu moderație și zgârcenie (după unii), însă știam că scopul nostru este unul care merită. Ne-am îmbrăcat de la SH, acum de la Pepco. Am gătit mereu în casă, liste de cumpărături, cu buget lunar de 20 de ani, în FIECARE LUNA.

Sunt medic de familie, însă am investit în cabinet, fac gărzi și la un centru de permanență (erau luni și cu 10 gărzi), am luat proiecte și studii separat, care erau plătite, însă bineînțeles că necesitau și un timp alocat. Soțul lucrează în continuare în vânzări, la 2 firme, este plecat deseori de-acasă, însă știe că sacrificiul acesta a a meritat."

