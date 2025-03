Cartea Albă a Apărării Europene devine realitate. Ce prevede ghidul de securitate a continentului

Comisia Europeană (CE) a prezentat miercuri, 19 martie, ”Cartea Albă a Apărării”, un document redactat la cererea statelor membre pe fondul amenințării Federației Ruse și a dezangajării SUA din securitatea europeană. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, vede apărarea pe cont propriu a Europei drept o ”schimbare” a ordinii mondiale stabilite în 1945.

Uniunea Europeană (UE) măreşte pasul pentru a-şi asigura singură apărarea şi pe cea a Ucrainei, în perspectiva unei dezangajări americane şi în contextul ameninţării ruse.

„Cartea Albă a Apărării” pune în perspectivă eforturile necesare în vederea unui nou context mondial până în 2030, care i-a fost cerut de către Cei 27 pentru a lansa cheltuielile necesare şi care propune perspective financiare în faţa unei dezangajări a Statelor Unite, relatează AFP.

Acest document le anunţă europenilor sfârşitul programat al garanţiilor de securitate americane, pe care şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas l-a catalogat miercuri, printr-un eufemism, o ”schimbare ” a ordinii mondiale stabilite în 1945.

Această ”carte” este o premieră în UE, ale cărei prerogative nu includ apărarea în prezent.

Ea conţine liniile mari ale unui plan - ”Reînarmarea Europei” - prezentat în urmă cu două săptămâni de către preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen cu obiectivul afişat de a lansa Europa Apărării.

Today, HRVP @kajakallas & Commissioner @KubiliusA presented the White Paper on the future of European Defence, together with the @EU_Commission - ReArm Europe plan – Readiness 2030.

To reach a strong 🇪🇺 Defence posture by 2030, the White Paper provides a blueprint for action⤵️ pic.twitter.com/VRsHYBNXoB