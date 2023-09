Directorul unui club de fotbal a fost înregistrat în timp ce jignea o angajată: ce se putea auzi pe caseta audio

Fostul director executiv al Wimbledon AFC, din a patra ligă engleză, a demisionat la începutul lunii septembrie, după ce un microfon ascuns în biroul său a înregistrat comentarii sexiste şi ameninţătoare făcute de Danny Macklin la adresa unei angajate, scrie The Times, potrivit RMC Sport.

Pe caseta audio extrem de incriminatoare, se poate auzi cum executivul o numeşte pe Rebecca Markham, care se ocupă de serviciul pentru bilete şi suporteri, "târfă" şi "căţea" şi chiar glumeşte pe seama agresării fizice a acesteia, relatează The Times. "Chiar vreau să o trec printr-o nenorocită de fereastră....Nu am vrut niciodată să omor pe cineva, dar aş vrea să o omor pe ea", spune el pe o înregistrare.

Într-o altă conversaţie, Danny Macklin o descrie pe Rebecca Markham ca fiind "o nenorocită de căţea" şi explică modul în care intenţionează să o "ucidă". Un microfon a fost ascuns în biroul lui Macklin de la stadionul Cherry Red Records din sud-vestul Londrei de către un veteran al armatei care lucra ca agent de securitate al clubului. Cu două luni înainte, Danny Macklin se pronunţase public împotriva sexismului în fotbal în cadrul campaniei "Her Game Too", potrivit presei engleze.

Wimbledon a oficializat plecarea lui Macklin la 4 septembrie, fără a dezvălui atunci nimic despre circumstanţele plecării sale.

Clubul din League Two chiar i-a mulţumit fostului său angajat pentru "angajamentul" şi "munca depusă", într-o declaraţie succintă. În urma dezvăluirilor făcute de Times, Wimbledon a emis o nouă declaraţie, mult mai amplă, confirmând informaţiile ziarului: "AFC Wimbledon se străduieşte să fie un club responsabil, incluziv şi modern, deţinut de fani. Ca atare, îşi ia foarte în serios obligaţia de a acţiona corect şi de a da un exemplu. Un astfel de comportament nu este tolerat şi nu este reprezentativ pentru cultura AFC Wimbledon. De îndată ce am luat cunoştinţă de acest aspect, am acţionat în mod corespunzător, în conformitate cu responsabilităţile şi valorile noastre, pentru a-l rezolva rapid. Din motive legale, nu putem spune mai multe".