Rebelii Houthi din Yemen au capturat o navă cargo în sudul Mării Roșii. Membrii echipajului provin din cinci țări, inclusiv din România

Israelul a anunţat, duminică, că rebeli houthi din Yemen au capturat o navă cargo deţinută de britanici şi operată de japonezi în sudul Mării Roşii, descriind incidentul drept un "act de terorism iranian" cu consecinţe asupra securităţii maritime internaţionale, relatează Reuters.

Rebelii houthi au afirmat că au capturat o navă în zona respectivă, dar au descris-o ca fiind israeliană. "Tratăm echipajul navei în conformitate cu principiile şi valorile islamice", a declarat un purtător de cuvânt al grupului, fără a face referire la Israel.

Rebelii houthi, aliaţi ai Teheranului, au lansat salve de rachete cu rază lungă de acţiune şi drone împotriva Israelului, în semn de solidaritate cu militanţii palestinieni Hamas care luptă în Fâşia Gaza.

Cel mai înalt purtător de cuvânt al guvernului japonez a confirmat luni capturarea navei Galaxy Leader, operată de Nippon Yusen, adăugând că Japonia face apel la rebelii houthi, solicitând în acelaşi timp ajutorul autorităţilor saudite, omaneze şi iraniene pentru a lucra la eliberarea rapidă a navei şi a echipajului său.

"Condamnăm ferm astfel de acte", a declarat secretarul-şef al cabinetului Hirokazu Matsuno într-o conferinţă de presă. Printre membrii echipajului nu se află niciun cetăţean japonez, a precizat acesta.

Galaxy Leader este deţinută de o companie înregistrată sub numele Ray Car Carriers, cu sediul în Isle of Man, care este o unitate a Ray Shipping, înfiinţată la Tel Aviv, potrivit datelor LSEG.

The reception of the Zionist ship "Galaxy Leader" in Yemen's Hodeidah port, which was seized by Ansarullah pic.twitter.com/wSSleFKZmY

Compania japoneză Nippon Yusen (9101.T), cunoscută şi sub numele de NYK, a declarat că a înfiinţat un grup de lucru pentru a colecta mai multe informaţii, inclusiv cu privire la siguranţa celor 25 de membri ai echipajului, care provin din Filipine, Bulgaria, Ucraina, România şi Mexic. Nava, un transportor de maşini, se îndrepta spre India dinspre Europa fără încărcătură, a declarat un purtător de cuvânt.

Săptămâna trecută, liderii Houthi au declarat că forţele lor vor efectua noi atacuri asupra Israelului şi că ar putea viza nave israeliene în Marea Roşie şi în strâmtoarea Bab al-Mandeb.

Reminder that the #Israel linked ship Galaxy Leader passed close to the Iranian IRGC 'forward base' ship stationed in Red Sea shortly before its seizure by Houthi Movement in Yemen. #GALAXY_LEADER

IRGC has had ships stationed there years: https://t.co/fhJtpgTDY6 pic.twitter.com/D5F3ExqpPz