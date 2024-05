Rebelii houthi din Yemen susțin că au atacat cu rachete portavionul american Eisenhower din Marea Roşie. Ce spun oficialii armatei SUA VIDEO

Rebelii houthi din Yemen susțin că au lansat un atac cu rachete în direcţia portavionului american Dwight Eisenhower din Marea Roşie, ca răspuns la loviturile americane şi britanice asupra Yemenului. Declarația a fost făcută vineri, 31 mai, de purtătorul de cuvânt militar al grupării susţinute de Iran, Yahya Saree.

THE HIT WAS “ACCURATE & DIRECT.”

Yemeni Armed Forces targeted the advanced US aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower in the Red Sea with cruise and ballistic missiles - in response to the American-British bombardment of Sanaa and Hodeidah. pic.twitter.com/wSMlkXusni