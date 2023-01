„În curând, o să vină și rândul meu!” Premoniția unui mare actor român, după moartea lui Mitică Popescu

Mitică Popescu a încetat din viață la 86 de ani, iar România a mai pierdut astfel unul dintre marii actori ai țării.

Decesul său l-a pus pe gânduri pe Victor Rebengiuc, artist din aceeași generație, care a făcut o declarație cu un final sumbru.

„Și eu am primit vestea tristă. A jucat împreună. Am avut două scene în Moromeții. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său. Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor. În curând, o să vină și rândul meu. Din generația mea nu a mai rămas nimeni. Eu sunt ultimul. Și așa c-o aștept…”, a declarat pentru viva.ro actorul care în februarie va împlini 90 de ani.

Chiar și la această vârstă marele actor, care a interpretat rolul lui Ilie Moromote, într-unul dintre cele mai bune filme românești din istorie, continuă să fie activ pe scena teatrului românesc.

