Surpriză la recalcularea pensiilor: "Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău"

O pensionară din București a fost șocată când a primit decizia de recalculare. Pensia i-ar fi crescut de peste 5 ori, de la 1.900 de lei la 10.284 de lei. Femeia speriată a ajuns rapid la Casa de Pensii pentru a atrage atenția asupra greșelii.

Greșelile din deciziile de recalculare îi sperie pe mulți pensionari, care spun că detaliile care au stat la baza noilor pensii sunt eronate. Acesta este și cazul femeii căreia i-ar fi crescut pensia peste 10.000 lei, însă ce era greșit pe hârtie era chiar numele titularului.

„M-a greșit acolo, să vă spun, și ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane – eu când am auzit că am de plătit o sută de milioane, m-am speriat. Bă primesc o sută de milioane, de unde dau banii înapoi”, a declarat Zoica Gheorghe, citată de ȘtirileProTV.

Cei care depistează greșeli în decizia de recalculare au o singură soluție, aceea de a face o cerere de corectare la Casa Națională de Pensii Publice.

„Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune aici – 10 ani pe care nu i-am cotizat – care eu nu am avut întrerupere 3128. De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10.284? A văzut domnul și a zis: da, e recalculat greșit, faceți cerere și așteptați să vină alta acasă”, a mai spus femeia.

Deciziile de recalculare au stârnit reacții puternice în rândul pensionarilor. Ministerul Muncii a fost nevoit să clarifice că „suma minimă garantată este de 1.281 de lei”, iar președinta USR, Elena Lasconi, a cerut demiterea ministrei Simona Bucur-Oprescu.

