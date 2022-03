Problemele de care s-au lovit românii pe site-ul destinat autorecenzării. "Acum am înțeles de ce avem nevoie de o zi liberă de la serviciu"

Site-ul conceput de Institutul Național de Statistică pentru autorecenzare nu este funcțional încă din prima zi a lansării acestuia, luni, 14 martie.

INS a anunțat că platforma a fost suprasolicitată, astfel că este necesară suplimentarea resurselor tehnice.

Ce probleme au întâmpinat cei care au accesat site-ul

"Am fost acolo, m-am pre-înregistrat și am primit un email cu un link care duce... nicăieri. I-am mai dat o șansă acu', dar degeaba."

"E varză platforma. Am parcurs toate întrebările și tot îmi spune că ar mai fi o întrebare la care nu am răspuns.... Măcar dacă mi-ar și arăta care este acea întrebare, în condițiile în care toate categoriile sunt cu verde... Am reluat și am verificat de 5 ori toate întrebările, am răspuns la tot.... degeaba."

Ads

"Poate e și suprasolicitat, dar de azi-noapte,de la ora 00, după înregistrare nu am primit email, deci cred că nu mergea de la început."

"A fost vreun site, vreo platformă a Statului Român care să nu fi crăpat la lansare? Nu întreb cu răutate, ci doar cu multă curiozitate."

"Dacă nu vă așteptați la acest interes al populatiei, de ce ați mai creat platforma? Alți bani furați pentru nimic. Trebuia să faceți o platformă doar pentru voi."

"Și totuși nici nu a început bine recensământul că deja ceva nu merge bine... Am înscris gospodăria, soțul a primit email... Eu nu...

Mai departe ce să fac? Cât să aștept emailul?!"

"Am primit confirmare și cod de înregistrare și nu am primit niciun link pe email. Sper să rezolvați și situațiile astea."

Românii fac haz de necaz

"Propuneți ca toți cei care completează online să primească la schimb un plin la mașină, iar cei ce nu au mașini, 4 baxuri de ulei, că tot pe acolo ar fi ca valoare, un plin de benzină sau 4 baxuri de ulei."

"Acum am înțeles de ce avem nevoie de o zi liberă de la serviciu"

"Am completat chestionarul si când încerc să obțin dovada pe https://dovrec.online/ îmi spune că datele furnizate nu se regăsesc în baza de date. Să aduc niște copii și un dosar cu șină?!"

"Dragă INS, țin să te informez pe această cale, că interesul meu se manifestă în sensul că nu vreau să plătesc 5.000 lei amendă, nicidecum că mi-ai devenit interesant peste noapte! BTW, link-ul e gol, fără formular."

Ads