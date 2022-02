Președintele Turciei, Recep Erdogan, confirmat pozitiv cu tulpina Omicron

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat sâmbătă că a fost testat pozitiv la coronavirus, dar că nu are simptome severe, transmite AFP.

„După ce am avut simptome uşoare, soţia mea şi cu mine am fost testaţi pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infecţie uşoară, despre care am aflat că este din cauza variantei Omicron”, a scris Erdogan pe Twitter.

Un număr de 111.157 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2 au fost înregistrate în Turcia, vineri, 4 februarie, când au fost raportate 248 de decese, potrivit Worldometers.info.

Turcia a înregistrat 12.051.852 de cazuri COVID-19 de la începutul pandemiei până în prezent, și un total de 88.312 de decese.

Ads