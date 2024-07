Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a atras criticile publicului după ce a fost surprins pe camere în timp ce îi dă cu mâna peste față unui copil care a refuzat să-i sărute mâna întinsă. Incidentul a avut loc sâmbătă, 27 iulie, în timpul unei ceremonii de inaugurare a unor case construite în cadrul unui proiect de transformare urbană din provincia Rize, din nordul țării, unde s-a născut Erdogan, relatează Le Figaro.

După ce a ținut un discurs, Erdogan a înmânat cheile caselor proprietarilor acestora. Doi copii dintr-o familie au urcat pe scenă înaintea părinților lor. Erdogan a întins mâna pentru ca cei doi copii să i-o sărute, o practică tradițională la musulmani pentru a arăta respectul față de cei în vârstă.

După ce unul dintre copii a refuzat să-i sărute mâna, dar s-a uitat în schimb insistent la șeful statului, Erdogan l-a lovit ușor cu palma peste obraz ca pentru a-i atrage atenția și a-l admonesta. După ce a primit palma, copilul a sărutat în cele din urmă mâna liderului turc, iar acesta i-a dat în plus și niște bani.

Videoclipul a stârnit mare vâlvă pe rețelele sociale, mulți condamnând gestul șefului de stat.

Turkish president Erdogan slaps child at ceremony after not kissing his hand. pic.twitter.com/9qIO8yHUtQ