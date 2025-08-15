România se îndreaptă către recesiune, avertizează un analist. Ce ar trebui să conțină al treilea pachet de măsuri pentru a reveni la creștere

Autor: Eugen Porojan
Vineri, 15 August 2025, ora 17:08
331 citiri
România se îndreaptă către recesiune, avertizează un analist. Ce ar trebui să conțină al treilea pachet de măsuri pentru a reveni la creștere
România se îndreaptă către recesiune, avertizează analistul economic Adrian Negrescu FOTO /Hepta

România se îndreaptă către recesiune, iar intrarea în vigoare cât mai rapidă a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan este crucială, susține analistul economic Adrian Negrescu, vineri, 15 august. După ce primul pachet a crescut taxele, este esențială reducerea cheltuielilor statului. Un al treilea pachet ar trebui să fie destinat stimulării economiei, spune el.

Deoarece consumul este motorul principal al economiei românești, încetinirea vânzărilor va duce la recesiune, spune economistul Adrian Negrescu.

„Ne îndreptăm, din păcate, spre o scădere economică care se simte deja în multe sectoare de activitate – de la comerț, la servicii, la zona comercială, la zona industrială – acolo unde, într-adevăr, afacerile au început să scadă. Se fac din ce în ce mai puține vânzări și asta înseamnă, din păcate, că ne îndreptăm spre o recesiune. Rămâne de văzut cât va fi această recesiune, cât de dură va fi, cât de lungă va fi și cum va influența, până la urmă, companiile, cum va influența zona asta de angajări, locurile de muncă disponibile în economie”, a spus la EuropaFM analistul economic Adrian Negrescu.

Cel de-al treilea pachet de măsuri ar trebui să fie astfel centrat pe susținerea economiei, inclusiv reducerea taxelor pe muncă și stimularea investițiilor.

„Trebuie să luăm măsuri, cred că în pachetul trei, de susținere a economiei, în sensul stimulării investițiilor, în sensul reducerii taxelor pe muncă, pentru ca firmele să-și facă curajul să angajeze oamenii, să desfășoare noi afaceri, să creeze, practic, lanțuri economice din care avem cu toții de câștigat. Taxe, impozite înseamnă că avem bani la buget cu care să construim tot ce avem nevoie – de la școli, la grădinițe, la spitale, la infrastructură. Eu sper ca din 2026, din a doua parte a anului, să vedem și primii muguri ai creșterii economice, ai revenirii economiei”, a explicat Adrian Negrescu.

#recesiune Romania, #economie Romania, #adrian negrescu, #pachetul 2 masuri austeritate , #recesiune
