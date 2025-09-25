Avertisment de la BNR pentru români: ”Nu e exclusă recesiunea. E bine să avem bani albi pentru zile negre”

Autor: Ema Petrescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 08:33
420 citiri
Avertisment de la BNR pentru români: ”Nu e exclusă recesiunea. E bine să avem bani albi pentru zile negre”
Portofel gol FOTO Pixabay

Cristian Popa, membru în CA al Băncii Naționale a României, a avertizat că inflația va continua să fie ridicată în următoarele luni și le-a recomandat românilor să fie prudenți în privința cheltuielilor.

Într-un interviu pentru Antena3 CNN, Popa a vorbit despre cursul de schimb, majorarea TVA, riscul recesiunii și posibila aderare a țării noastre la zona euro.

”Există o prognoză BNR din august. La acea vreme, prognozam o inflație de 9,2% pentru trimestrul al treilea și de 8,8% pentru finalul anului. După aceste șocuri, se pare că vom observa o rată a inflației ceva mai ridicată, se pare că se va apropia de 10%, posibil să o depășească ușor. Vom avea 12 luni de inflație ridicată, "cocoașa" așa cum a denumit-o în termeni plastici domnul guvernator, după care rata inflației va coborî abrupt. Lupta cu inflația va continua, asta facem la BNR, luptăm cu inflația. Observăm că cea mai ridicată rată de creștere este la subcomponenta serviciilor. Și trebuie să legăm acest aspect de piața muncii. Prin natura lor, serviciile conțin multă muncă, iar piața muncii vine după ani buni de tensionare, ani în care salariile au crescut cu 15% în medie”, a declarat Cristian Popa.

Întrebat ce se întâmplă dacă Guvernul va decide o nouă creștere a cotei TVA, specialistul BNR a răspuns: ”Îmi este mult mai ușor să comentez ceea ce s-a observat deja. Am observat o creștere a prețului electricității mai mare decât era prognoza inițial, iar legat de creșterea de TVA am observat o rată de transfer mai mare decât ne așteptam inițial a creșterii TVA în prețul de la raft, în special la servicii.”

În ceea ce privește impozitul progresiv, Cristian Popa a transmis că ”nu trebuie să fii pedepsit pentru salariul mare.”

”Tot ce pot comenta, în nume personal, ca economist de dreapta, este că mă uit la un model de creștere bazat mai degrabă pe taxe mici. Cred că e bine să susținem succesul, chiar dacă acest succes înseamnă să fii bine plătit. Nu trebuie să fii pedepsit pentru salariul mare, va trebui să avem cât mai mulți români cu salarii mari, dar aceasta este o opinie personală.”

Specialistul BNR le-a recomandat românilor prudență și a transmis că o recesiune nu este exclusă.

”Prudența nu este de evitat. E bine să avem bani albi pentru zile negre, îmi place să spun acest lucru. Asta cred. Să fim atenți, operăm într-o perioadă în care avem 2 ani cu creștere economică redusă.

Nu prognozăm recesiune, dar nici nu o putem exclude. Ce prognozăm este o rată de creștere pozitivă a economiei între 0 și 1%, mai degrabă în partea de sus a intervalului. Această creștere e foarte dependentă de absorbția fondurilor europene, fondurile europene în special PNRR. Cheia este absorbția cât mai mare a fondurilor din PNRR. Am fi fost mult mai aproape de recesiune fără fonduri europene. Este o perioadă de tranziție, cu o creștere economică mai redusă, în care salariile probabil nu vor crește cum creșteau anii trecuți.

(...) Atunci când cursul se depreciază cu 1%, în medie bunurile și serviciile din România se depreciază cu aproximativ 0,3%. Este cea mai ridicată rată din regiune, de aceea suntem atenți la curs”, a explicat Cristian Popa.

Despre aderarea la zona euro, specialistul BNR a subliniat că România trebuie să-și pună finanțele în ordine.

”România respectă un criteriu din cele cinci. E nevoie de progres. Pe partea de deficit fiscal, România ar trebui să aibă un deficit de sub 3% pentru a putea fi considerată să intre în zona euro. Trebuie să ne punem finanțele în ordine și după aceea să fim acceptați în acest club select.”

De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Explicația specialiștilor
De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Explicația specialiștilor
Specialiștii în securitate bancară recomandă folosirea butonului roșu de anulare la bancomat după finalizarea tranzacției, pentru a încheia sesiunea definitiv și a preveni tentativele de...
România a ajuns cel mai mare exportator de grâu din UE. Dar fermierii nu sunt optimiști că suntem „grânarul Europei”: „Să nu ne autoetichetăm până nu înțelegem”
România a ajuns cel mai mare exportator de grâu din UE. Dar fermierii nu sunt optimiști că suntem „grânarul Europei”: „Să nu ne autoetichetăm până nu înțelegem”
Datele Comisiei Europene arată că, din 1 iulie 2025 și până acum, România a fost cel mai mare exportator de grâu de pe continent, cu 2 milioane de tone. Asta vine după ce și în anul...
#recesiune, #BNR, #aderare zona euro , #recesiune
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
a1.ro
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipa a parasit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia rosie a starnit lacrimi
ObservatorNews.ro
Primul oras care a instalat gard electric anti-ursi. Demonstratie despre cum functioneaza proiectul

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avertisment de la BNR pentru români: ”Nu e exclusă recesiunea. E bine să avem bani albi pentru zile negre”
  2. De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Explicația specialiștilor
  3. România a ajuns cel mai mare exportator de grâu din UE. Dar fermierii nu sunt optimiști că suntem „grânarul Europei”: „Să nu ne autoetichetăm până nu înțelegem”
  4. Discuțiile pe rectificarea bugetară se fac pe niște bani care nu există. „Pare că acești pseudo-specialiști din ministerele statului trăiesc în lumea lor”
  5. Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
  6. Nu vor mai fi majorări de taxe și impozite, e o certitudine, s-a terminat acel pachet, promite vicepremierul Tánczos Barna
  7. Apple pregătește o schimbare istorică: iPhone-urile vor putea lucra „la capacitate maximă” și cu ceasuri care nu sunt Apple Watch
  8. Moto Edge lansează unul dintre cele mai noi telefoane: „Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”
  9. iPhone 17, surpriza Apple: modelul „de bază” care face valuri și obligă fabricile să accelereze producția
  10. Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online