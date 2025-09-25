Avertisment de la BNR pentru români: ”Nu e exclusă recesiunea. E bine să avem bani albi pentru zile negre”

Cristian Popa, membru în CA al Băncii Naționale a României, a avertizat că inflația va continua să fie ridicată în următoarele luni și le-a recomandat românilor să fie prudenți în privința cheltuielilor.

Într-un interviu pentru Antena3 CNN, Popa a vorbit despre cursul de schimb, majorarea TVA, riscul recesiunii și posibila aderare a țării noastre la zona euro.

”Există o prognoză BNR din august. La acea vreme, prognozam o inflație de 9,2% pentru trimestrul al treilea și de 8,8% pentru finalul anului. După aceste șocuri, se pare că vom observa o rată a inflației ceva mai ridicată, se pare că se va apropia de 10%, posibil să o depășească ușor. Vom avea 12 luni de inflație ridicată, "cocoașa" așa cum a denumit-o în termeni plastici domnul guvernator, după care rata inflației va coborî abrupt. Lupta cu inflația va continua, asta facem la BNR, luptăm cu inflația. Observăm că cea mai ridicată rată de creștere este la subcomponenta serviciilor. Și trebuie să legăm acest aspect de piața muncii. Prin natura lor, serviciile conțin multă muncă, iar piața muncii vine după ani buni de tensionare, ani în care salariile au crescut cu 15% în medie”, a declarat Cristian Popa.

Ads

Întrebat ce se întâmplă dacă Guvernul va decide o nouă creștere a cotei TVA, specialistul BNR a răspuns: ”Îmi este mult mai ușor să comentez ceea ce s-a observat deja. Am observat o creștere a prețului electricității mai mare decât era prognoza inițial, iar legat de creșterea de TVA am observat o rată de transfer mai mare decât ne așteptam inițial a creșterii TVA în prețul de la raft, în special la servicii.”

În ceea ce privește impozitul progresiv, Cristian Popa a transmis că ”nu trebuie să fii pedepsit pentru salariul mare.”

”Tot ce pot comenta, în nume personal, ca economist de dreapta, este că mă uit la un model de creștere bazat mai degrabă pe taxe mici. Cred că e bine să susținem succesul, chiar dacă acest succes înseamnă să fii bine plătit. Nu trebuie să fii pedepsit pentru salariul mare, va trebui să avem cât mai mulți români cu salarii mari, dar aceasta este o opinie personală.”

Ads

Specialistul BNR le-a recomandat românilor prudență și a transmis că o recesiune nu este exclusă.

”Prudența nu este de evitat. E bine să avem bani albi pentru zile negre, îmi place să spun acest lucru. Asta cred. Să fim atenți, operăm într-o perioadă în care avem 2 ani cu creștere economică redusă.

Nu prognozăm recesiune, dar nici nu o putem exclude. Ce prognozăm este o rată de creștere pozitivă a economiei între 0 și 1%, mai degrabă în partea de sus a intervalului. Această creștere e foarte dependentă de absorbția fondurilor europene, fondurile europene în special PNRR. Cheia este absorbția cât mai mare a fondurilor din PNRR. Am fi fost mult mai aproape de recesiune fără fonduri europene. Este o perioadă de tranziție, cu o creștere economică mai redusă, în care salariile probabil nu vor crește cum creșteau anii trecuți.

(...) Atunci când cursul se depreciază cu 1%, în medie bunurile și serviciile din România se depreciază cu aproximativ 0,3%. Este cea mai ridicată rată din regiune, de aceea suntem atenți la curs”, a explicat Cristian Popa.

Despre aderarea la zona euro, specialistul BNR a subliniat că România trebuie să-și pună finanțele în ordine.

”România respectă un criteriu din cele cinci. E nevoie de progres. Pe partea de deficit fiscal, România ar trebui să aibă un deficit de sub 3% pentru a putea fi considerată să intre în zona euro. Trebuie să ne punem finanțele în ordine și după aceea să fim acceptați în acest club select.”

Ads