Risc major de recesiune în marile economii ale lumii. "Lucrurile arată ca și cum pierdem altitudine destul de repede"

De la Wall Street la Washington, șoaptele despre o viitoare criză economică s-au transformat aproape într-un vuiet, în timp ce Rezerva Federală a SUA își intensifică lupta împotriva celei mai mari inflații din ultimele patru decenii.

Creșterile prețurilor și creșterile agresive ale dobânzilor Fed au făcut ca indicele bursier de referință S&P 500 să scadă la cea mai slabă performanță din 1970. Încrederea consumatorilor a scăzut la minime record. Iar economiștii sunt din ce în ce mai îngrijorați că nu numai că va avea loc o recesiune, ci va avea loc în curând - un pericol subliniat de un indice de creștere a Fed urmărit pe scară largă.

Președintele Rezervei Federale (n.r. banca centrală a SUA), Jerome Powell, a început să spună cu voce tare partea mai bună a lucrurilor: Banca centrală este dispusă să tolereze o recesiune dacă aceasta înseamnă controlarea inflației. „Cea mai mare greșeală de făcut”, a spus el pe 29 iunie, „ar fi să nu restabilim stabilitatea prețurilor”.

În timp ce Biden a susținut public eforturile lui Powell, creșterea așteptărilor cu privire la o recesiune agravează problemele economice ale administrației, pe măsură ce democrații se îndreaptă spre alegerile pentru Congres din acest an.

„Toată lumea țipă despre inflație”, a spus Josh Bivens, director de cercetare la Institutul de politică economică de stânga. Dar „oamenii ar urî cu adevărat și o recesiune”.

Americanii sunt deja pesimiști în ceea ce privește economia, chiar dacă șomajul se situează la 3,6% - aproape de minimele din epoca modernă - și o economie în contractare ar agrava problemele, aducând un val de disponibilizări și reduceri de salarii. „S-ar putea să devină mult mai grav”, a spus Bivens, care susține că, dacă economia se contractă, asta ar însemna că Fed a greșit, mergând prea departe în încercarea de a reduce creșterea prețurilor.

Ads

La nivelul întregii țări, subiectul principal al conversației economice – inflația ridicată – se transformă rapid în certitudinea crescândă a unei recesiuni viitoare. Aliații Casei Albe se pregătesc pentru asta. Parlamentarii republicani trâmbițează că o recesiune este inevitabilă. Analiștii de pe Wall Street o includ din ce în ce mai mult în previziunile lor. Iar liderii de afaceri s-au mutat rapid de la temeri liniștite la discuții deschise despre o criză economică în timpul conversațiilor cu investitorii și în cadrul companiilor lor.

Unii democrați, la rândul lor, arată în continuare spre punctele pozitive ale economiei și speră că banca centrală va reuși să încetinească creșterea – și, prin urmare, să reducă inflația – fără a îndrepta țara spre o criză totală. Powell spune că împărtășește această speranță și a subliniat puterea continuă a economiei americane.

„O recesiune ar fi cu adevărat problematică pentru poporul american”, a spus democratul Jim Himes într-un interviu.

Un oficial de la Casa Albă a recunoscut că economia se confruntă cu o serie de riscuri globale, dar a spus că punctele forte economice din SUA – o piață puternică a muncii, cheltuielile consumatorilor și investițiile în afaceri – „ne poziționează bine – mai bine decât aproape orice altă țară – pentru a construi pe fundație economică puternică și pentru o tranziție către o creștere constantă și stabilă, cu o inflație mai scăzută”. „Și putem face acest lucru fără a renunța la toate câștigurile economice pe care le-am făcut”, a adăugat oficialul.

Ads

Dar întrebările prevestitoare sunt mari: au SUA nevoie de o recesiune pentru a îmblânzi inflația? Cât de curand? Și va continua banca centrală să majoreze ratele chiar dacă țara intră într-o recesiune până când inflația se va retrage?

Dana Peterson, economistul șef la The Conference Board, un grup de cercetare în afaceri, a spus că anticipează o "recesiune scurtă, dar superficială”, care va începe în ultimele trei luni ale anului. Dar alți factori ar putea înrăutăți situația: dacă prețurile locuințelor încep să cadă sau dacă războiul din Ucraina se intensifică, ducând prețurile la petrol și alimente și mai suss. Ea a mai spus că prognoza ei presupune că o parte din cheltuielile pentru infrastructură adoptate anul trecut vor începe să susțină economia, atenuând o încetinire.

„Dacă nu vedem asta, am putea vedea o recesiune mai profundă și mai prelungită”, a spus ea la un eveniment POLITICO.

Ads

Michael Feroli, economistul șef din SUA la JPMorgan Chase, a declarat că o scădere ar putea începe chiar în acest trimestru, date recente arătând că cheltuielile de consum – cel mai mare motor al PIB – încep să scadă. „Lucrurile arată ca și cum pierdem altitudine destul de repede”, a spus el.

Guvernul a confirmat săptămâna trecută că economia s-a contractat în primele trei luni ale anului – iar indicatorul de creștere economică al Fed-ului din Atlanta indică risc crescut de contracție în trimestrul al doilea.

Dacă se întâmplă acest lucru, va declanșa o dezbatere intensă dacă SUA se află deja într-o recesiune; recesiunile sunt adesea definite ca două trimestre consecutive de creștere negativă a PIB-ului, deși nu sunt oficiale până nu sunt confirmate de Biroul Național de Cercetare Economică, în general mult timp după ce au început. Biroul definește o recesiune ca „o scădere semnificativă a activității economice care este răspândită în întreaga economie și care durează mai mult de câteva luni”. Nu stabilește un anumit interval de timp pentru trimestre consecutive.

Ads

Cu toate acestea, mulți dintre factorii care contribuie la scăderea PIB-ului în ultimele luni sunt de natură tehnică - companiile au făcut aprovizionare cu o mulțime de bunuri și, prin urmare, nu adaugă atât de mult la acel inventar - determinând mulți economiști să se întrebe dacă este cu adevărat o recesiune fără durerea economică a pierderilor notabile de locuri de muncă.

Oficialul Casei Albe a spus că faptul că SUA au adăugat o medie de 400.000 de locuri de muncă în ultimele trei luni este o dovadă că economia nu este în recesiune. Cifra de locuri de muncă din iunie, care este programată să fie publicată vineri, 8 iulie, va oferi indicii suplimentare cu privire la sănătatea pieței muncii.

Tot globul ia măsuri împotriva inflației, dar nu duc nicăieri

Americanii s-au săturat de cheltuieli. Prețurile gazelor se apropie de niveluri record, costurile cu alimentele sunt în creștere, iar locuințele devin mai scumpe de la o lună la alta. Parlamentarii - în special republicanii - au criticat Rezerva Federală pentru că a permis inflației să atingă maximele din 41 de ani, argumentând că banca centrală ar fi trebuit să înceapă să majoreze ratele dobânzilor mult mai devreme.

Ads

Dar problema nu se limitează la Statele Unite. Inflația crește la valori istorice în întreaga lume, în timp ce economiile se confruntă cu o serie de presiuni globale. Prețurile din Uniunea Europeană au crescut cu aproximativ 8,1%, puțin sub rata inflației de 8,6% din SUA de la un an la altul. Creșterea prețurilor este și mai rapidă în Marea Britanie, indicatorul său de inflație pe un an atingând 9,1% în mai. Chiar și Japonia se confruntă cu o inflație mai mare decât de obicei, înfrângând o tendință de creștere a prețurilor stagnantă de decenii.

Amploarea inflației crescute vine, în mare parte, ca urmare a presiunilor globale care conduc la creșterea prețurilor. Invazia Ucrainei de către Rusia este printre cele mai puternice. Conflictul a ridicat imediat prețurile pentru mărfuri, inclusiv gaze naturale, petrol, cereale și îngrășăminte. Sancțiunile ulterioare împotriva Rusiei au împiedicat și mai mult oferta globală și au ridicat prețurile în continuare.

De atunci, șocul a afectat mai multe sectoare. Tarifele aeriene sunt mult mai mari din cauza creșterii prețurilor la energie. În timp ce cerealele mai scumpe au crescut costurile la magazinul alimentar, prețurile mai mari ale îngrășămintelor vor menține probabil inflația alimentară ridicată în viitor. Prețurile ridicate ale petrolului și gazelor naturale cresc, de asemenea, costurile pentru producție și transport, punând și mai multă presiune pe consumatori.

Efectele sunt mult mai grave în Marea Britanie și Europa decât în ​​SUA, pentru că regiunea este mult mai dependentă de energia rusă. Națiunile mai sărace sunt, de asemenea, probabil să sufere mai mult din cauza creșterii prețurilor la alimente, deoarece sunt mai puțin capabile să absoarbă costuri mai mari decât economiile avansate.

Încurcătura lanțului de aprovizionare care susține inflația este, de asemenea, o problemă internațională. Problemele au apărut pentru prima dată la mijlocul anului 2021, pentru că deficitul de semiconductori, baterii și medicamente a lovit diverse linii de producție. Problema s-a intensificat în toamnă, din cauza noilor variante de coronavirus care au determinat închiderea fabricilor în China. Centrele de producție critice au fost marginalizate exact în momentul în care cererea din sezonul vacanțelor creștea.

În SUA, presiunile lanțului de aprovizionare s-au manifestat ca întârzieri intense în porturi, penurie de șoferi de camion și o creștere a avertismentelor de epuizare a stocurilor. Alte economii s-au confruntat cu consecințe similare. Europa s-a luptat și cu congestionarea porturilor și cu întârzierile de transport maritim. Combustibilul mai scump pentru nave a crescut costurile de transport în întreaga lume. Lipsa de containere a împiedicat, de asemenea, comerțul în China, UE și Australia.

„Nu cred că ne vom întoarce la acel mediu de inflație scăzută”, a declarat recent Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale Europene.

Unii factori care stimulează inflația sunt unici pentru SUA. Decenii de consolidare corporativă au sporit capacitatea companiilor de a transfera costuri mai mari asupra consumatorilor. Acest lucru a determinat companiile să perceapă markupuri record și să obțină profituri record pe tot parcursul anului 2021, potrivit cercetătorilor de la Institutul Roosevelt.

Guvernul SUA a fost, de asemenea, printre cei mai generoși cu stimulentele sale timpurii împotriva pandemiei. Deși ajutorul a supraalimentat relansarea economică, probabil că a mărit decalajul dintre cerere și ofertă.

Cu toate acestea, alte țări au avut propriile lor probleme unice care au împins inflația mai sus. Retragerea Marii Britanii din UE a întrerupt relațiile comerciale cheie cu ani înainte de pandemie și a provocat în gospodăriile britanice o inflație mai mare decât semenii lor europeni, potrivit unui studiu al Institutului Peterson pentru Economie Internațională. Câțiva ani de rate negative ale dobânzilor au lăsat Japonia o economie mult mai susceptibilă la un șoc inflaționist.

Ads