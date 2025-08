România, în prag de recesiune? Ministrul Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți. Nu am făcut rezerve, am cheltuit și mai mult”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni, 28 iulie, că România ar putea intra în recesiune economică în viitorul apropiat dacă nu va lua măsuri rapide de stimulare a economiei. Deși în prezent economia se află într-o fază de stagnare, oficialul a menționat că o contracție nu este exclusă și că statul trebuie să fie pregătit pentru scenariul cel mai dificil.

„Trebuie să vedem cum evoluează economia în toamnă. Economia României trebuie stimulată. Noi nu am făcut rezerve, noi am cheltuit și mai mult. Astăzi vorbim de stagnare, dar nu este încă exclusă o contracție (n. red. - economică), încă vorbim despre stagnare, nu de recesiune, dar trebuie să fim pregătiți și pentru recesiune”, a declarat Nazare într-un interviu la Digi24.

Deficit mare, datorie în creștere

Ministrul a avertizat că datoria publică a crescut alarmant, ajungând la 56,6% din PIB în aprilie și apropiindu-se de pragul de 60%, considerat critic în evaluările Comisiei Europene. „Creșterea datoriei publice este enormă, 56,6% în aprilie. Ne apropiem de 60% până la finalul anului. E greu când ai și deficit, și datorie crescută”, a punctat Alexandru Nazare.

În acest context, a menționat că, deși este un susținător al cotei unice și al reducerii taxelor, măsurile de stabilizare macroeconomică pot impune decizii dificile, precum o eventuală majorare a TVA. „Atunci când ajungem pe o cumpănă, nu mai e vorba de o politică economică, e vorba de stabilitatea financiară a României”, a spus ministrul.

Riscul incapacității de plată și revenirea „troicii”

Alexandru Nazare a explicat că România a fost la un pas de incapacitate de plată, ceea ce ar fi dus la pierderea suveranității financiare. „Eu sunt liberal. Toată viața mea politică, atunci când am vorbit despre taxe, n-am vorbit despre creșterea lor, am vorbit despre scăderea lor și despre cât de importantă e scăderea lor pentru economie. Și aceasta e formația mea. Am apărat cota unică, o apăr în continuare, am vorbit de scăderea taxelor.

Dar când ajungem pe o cumpănă de genul în care suntem, nu mai e vorba de o politică economică, nu mai e vorba de stânga sau dreapta, e vorba de stabilitatea financiară a României. Și, atunci, obiectivul cel mai important este să vorbim de stabilitate, de această ancoră pentru țară. Aceasta a fost o ancoră pentru țară, bineînțeles, cu niște costuri. Evident că sunt și niște costuri.

Ce ar fi însemnat să intrăm în incapacitate, să nu ne mai putem finanța, să rămânem 3-4 ani de zile în acest proces? Revenea troica, care a fost în 2008-2009, și noi nu mai aveam libertatea să ne finanțăm de pe piețe, nu mai aveam libertatea integrală de decizie asupra economiei.

Marja de manevră era extraordinar de restrânsă și măsurile pe care am fi fost obligați să le luăm erau mult mai violente, afectau mult mai mult, nu doar antreprenorii, populația în general”, a mai spus ministrul Finanțelor.

