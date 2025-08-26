Descoperire spectaculoasă făcută de un pescar în Caraibe. Un rechin rar, portocaliu strălucitor, a fost găsit în Costa Rica în timpul unei excursii FOTO

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 22:34
Rechin portocaliu FOTO X/@Rainmaker1973

Descoperire spectaculoasă făcută de un pescar în Caraibe. Un rechin uimitor, de un portocaliu strălucitor, considerat deocamdată singurul de acest fel, a fost găsit în timpul unei excursii de pescuit lângă Parcul Național Tortuguero din Costa Rica, scrie bbc.co.uk.

Culoarea sa neobișnuită este cauzată de ceva numit xantism, o afecțiune despre care cercetătorii spun că este extrem de rară la pești precum rechinii.

Publicând imaginile în revista Marine Biology, oamenii de știință spun că aceasta este prima dată când a fost găsit un rechin de această culoare.

Xantismul este cauzat de pigmenții din piele, o substanță prezentă la toate animalele și care conferă pielii o anumită culoare.

Afecțiunea apare atunci când creaturile pierd pigmenți mai întunecați, ceea ce înseamnă că o culoare galbenă sau portocalie este mai pregnantă.

Acest rechin este și mai unic, deoarece are și ochi albi, ceea ce, spun cercetătorii, ar putea însemna că suferă și de albinism.

Aceasta este o altă afecțiune care duce la o producție redusă sau inexistentă a unui pigment numit melanină, ceea ce poate determina culoarea pielii, părului și ochilor unei creaturi să fie albe.

