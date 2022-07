Pericol pe plajele din Europa: Cei mai rapizi rechini din lume văzuți în premieră, după 10 ani VIDEO

Recentele atacuri ale rechinilor din Marea Roșie, în urma cărora au murit două turiste – o româncă și o austriacă – într-o stațiune din Egipt, i-au făcut pe oameni să fie mai atenți în vacanță. Acum, pericolul acestor prădători ai apelor a fost raportat și pe plajele din Europa de la Marea Mediterană, unde un fotograf a surprins cel mai rapid rechin lume aproape de plaja Garraf de lângă Barcelona.

Rechinul denumit mako, văzut lângă coastele Spaniei, poate înota cu viteze mari de până la 72 de kilometri pe oră, el fiind observat pentru prima dată în Marea Mediterană în ultimii 10 ani, spun experții, potrivit Daily Mail.

Această specie de rechin văzută în apropierea țărmului de la Garraf, de lângă Barcelona, este pe cale de dispariție. Prădătorii oceanelor și mărilor lumii sunt ținta pescuitului industrial, a capturilor accidentale, dar și victime ale comerțului internațional.

Observarea recentă a rechinului din largul coastei Garrafului din Spania a fost făcută de o echipă aflată în expediție, care a comunicat faptul că el a înotat ”calm” în apa deschisă, măsurând aproximativ 2,4 metri.

Fotograful subacvatic David Jara, care a surprins imaginile rechinului de la țărmul coastei Garraf, alături de Carlos Molina, a declarat pentru El Pais: ”Am văzut o umbră mare neagră în mișcare.

Am fost puțini confuzi. Dar deodată am văzut ceva ieșind din mare. La început am crezut că este un pește soare, dar în curând am observat o înotătoare dorsală. Apoi ne-am apropiat, ne-am oprit la o distanță sigură și rechinul s-a apropiat de barcă. A fost impresionant”.

După analiza filmării, echipa a stabilit că este vorba de un rechin mako, pe cale de dispariție. Ultimele exemplare ale acestei specii de rechini pot fi observate în Golful Mexic, în Marea Caraibelor și acum în Marea Mediterană.

