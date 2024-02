Românii care au încercat să recicleze ambalaje: "M-am plimbat cu un săculeț plin de sticle și nu am găsit niciun automat funcțional"

Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) a devenit funcţional în România la finalul anului trecut.

Românii plătesc o garanţie de 50 de bani când cumpăra o băutură îmbuteliată de la un comerciant și pot să returneze ambalajul la unul dintre punctele de returnare organizate de către comercianţi, urmând să primească pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionaţi de prezentarea bonului fiscal.

Totuși mulți dintre cei care au încercat să returneze ambalajele au relatat în mediul online situațiile de care s-au lovit.

Este cazul unui român care a relatat experiența avută în încercarea de a returna 12 sticle.

"Automate de reciclare - ne pare rău, nu funcționează!"

"Au început să apară pe piață acele PET-uri care pot fi reciclate la mult trâmbițatele tonomate automate. Am strâns vreo 12 sticle (despre care m-am asigurat că respectă cerințele, adică nu sunt murdare, nu au lichide rămase, nu sunt turtite etc.) și m-am dus să reciclez, ca un bun român ce redescoperă civilizația.

M-am dus întâi la un supermarket care începe cu L, care era cel mai la îndemână, acolo o băbuță se chinuia să recicleze și ea, iar aparatul se încăpățâna să-i respingă sticlele deși ele erau în regulă. Au venit și niște angajați, forfotă maximă, nu glumă, pentru 2 pet-uri. Concluzia a fost că nu funcționează, s-a stricat ceva, au pus un afiș că e defect și aia e. Ok.

M-am dus la următorul, un supermarket cu C. Acolo prima sticlă mi-a fost respinsă pe motivul că brandul respectiv de apă nu se comercializează la ei, așa că plimbă ursul dragul meu. Ok, deși nu știu dacă e ok să fie respins un ambalaj pe acest motiv, am continuat cu o a doua sticlă despre care știam sigur că o comercializează dar mi-o respinge și pe asta, fără să îmi zică de ce și se blochează totul acolo și începe să facă precum o ambulanță afișând mesajul să chem un angajat. Am lăsat-o baltă.

Apoi m-am dus, mai mult să văd dacă e o regulă generală, la alt supermarket, cu K. Acolo nu m-a mai tratat tonomatul cu indiferență și bătaie de joc, pentru că era deja stricat.

Ați pățit și voi asta? Să fie așa pentru că e încă la început treaba sau este ca orice treabă românească, făcută în bătaie de joc?

M-am plimbat cu un saculeț plin de sticle și nu am găsit niciun autonomat de reciclare funcțional", a scris acesta pe Reddit.

"Cine are timp să se plimbe cu plasa cu sticle pe la toate magazinele?"

În comentarii și alții au relatat situații asemănătoare.

"Încă o acțiune românească în care consumatorul final plătește și primește praful de pe tobă înapoi. Cei 50 de bani garanție se rețin obligatoriu.

Nu e nici o obligație legală pentru nimeni de pe planeta România să se asigure că funcționează colectarea ambalajelor în toate spațiile de vânzare?

Până acum putem spune că au bifat hiper-marketurile că au containerele alea fizic. Fac economie că nu colectează nimic, transmit concluzia românii sunt needucați și nu reciclează dar la casa de marcat pe timpul nefuncționării acelor puncte de colectare se încasează încă acei 50 de bani pentru garanție.

Se știa de legea asta de foarte mult timp și în prezent abia abia apar ambalaje cu simbolul de reciclare.

Doar amenzile mai pot să îi facă să țină funcțional acest program. Iei banii de la client, 50 de bani pe ambalaj, colectezi ambalajul respectiv că e și o lege nu ții containerele alea nefuncționale cu zilele.

Cine are timp să se plimbe cu plasa cu sticle pe la toate magazinele cu speranța că poate poate găsește unul unde funcționează centrul de colectare?

Avem vreo autoritate care poate controla și da amenzi pentru menținerea nefuncțională a rețelei de colectare de ambalaje?

Dacă tot suntem în an electoral și nu se respectă legea, nu ar putea onora guvernul să anuleze cerința de încasare a garanției de 50 de bani? Să o introducă... la sfântu așteaptă.

Ducem ambalajele ca și până acum la pubelele speciale și aia e. Dacă mai vrem vreo reducere pe la vreun hipermarket ducem și sticle ca și până acum.

Programul ReturoSGR este sabotat de toți comercianții care mențin nefuncționale containerele de reciclare, unii cu lunile chiar, important că se iau cei 50 de bani de la client."

"Ne iau 50 de bani în plus pentru fiecare sticlă cumpărată, dar șansa de a-i primi înapoi e minimă"

"Am fost la Mega săptămâna asta să îmi cumpăr ceva și am trecut pe lângă aparatul ăla. Tot piuia. Când am ieșit, piuia în continuare așa că am aruncat un ochi la el. Era blocat cu o pungă de gunoi pe bandă."

"Am avut aceeași problemă, am strâns o plasă cu vreo 10 sticle și am mers ieri frumușel la magazinul cu L de lângă mine ca să văd că aparatul este scos din funcțiune din cauza unor probleme tehnice. M-am dus cu mașina și până la Kaufland unde, surpriză, aceeași problemă.

Mi se pare bătaie de joc faptul că ne iau 50 de bani în plus pentru fiecare sticlă cumpărată, dar șansă de a-i primi înapoi e minimă."

"Idee nemțească, treabă românească"

"Ce bine că nu beau nimic în afară de apă și că mi-am pus filtru la chiuvetă. Să vezi ce scad vânzările până repara mecanismul asta de reciclare, mai mult decât acum când sucurile sunt la un preț record din cauza impozitului pe zahăr adăugat."

"Idee nemțească, treaba românească, n-avea cum să funcționeze așa ceva la noi, mai ales din prima"

"Statul român privește la sistemul ăsta că la o vacă de muls.

Pentru orice sticlă/ cutie care nu poate fi returnată statul român rămâne cu 50 de bani în buzunar. Pentru o sticlă/cutie de bere, suc sau apă mai ieftină de 3 lei, taxa pe sticlă e mai mare decât TVA-ul!"