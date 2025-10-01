Diana Buzoianu, despre colectarea separată a deșeurilor: ”Înnebunesc dacă mai aud de o campanie făcută cu pliante pe hârtie”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, vrea să lanseze o campanie națională de educare și comunicare privind reciclarea în 2026, dar aceasta nu va include și materiale tipărite pe hârtie. Buzoianu a declarat marți, 30 septembrie, că va înnebuni dacă mai aude de o campanie cu flyere de hârtie care să-i convingă pe români să recicleze.

Gradul de reciclare al deșeurilor în România este de doar 13%, mai mic în mediul rural, iar campania pregătită pentru 2026 va fi derulată din fonduri europene.

„Trebuie să lucrăm la educație și la campanii de educare pe aceste domenii și am identificat banii necesari, chiar suficient de mulți. Anul viitor vrem să lansăm o campanie amplă de comunicare pe acest lucru, din fonduri europene”, a spus Diana Buzoianu la Digi24.

Noua campanie nu va folosi însă pliante pe hârtie, care sunt antitetice ideii de reciclare și sustenabilitate.

„Dacă mai aud vreodată de o campanie de comunicare pe reciclare, făcută cu flyere pe hârtie, o să înnebunesc. Trebuie să gândim niște campanii de comunicare care să ajungă la oameni (...) Practic, pe anumite domenii cheie selectate, să informăm românii, să-i încurajăm, să reușim să creăm un entuziasm, inclusiv în jurul ideii de reciclare. Al doilea lucru care trebuie să se întâmple în perioada imediat următoare este să fie implementate toate proiectele care au o componentă de reciclare din PNRR. Asta înseamnă fabricile de reciclare, asta înseamnă centrele de aport voluntari, centrele de aport voluntari mari, centrele de aport voluntari mici, fabricile de gunoi de grajd, care sunt toate prevăzute în PNRR”, a mai spus ministra Mediului.

Ads