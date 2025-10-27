Fost ministru al Mediului vrea extinderea sistemului de garanție-returnare. Ce ambalaje ar mai putea recicla românii

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:58
432 citiri
Fost ministru al Mediului vrea extinderea sistemului de garanție-returnare. Ce ambalaje ar mai putea recicla românii
Fost ministru al Mediului vrea extinderea sistemului de garanție-returnare FOTO Facebook/RetuRO SGR

Mircea Fechet, deputat PNL și fost ministru al Mediului, a anunţat luni, 27 octombrie, depunerea unei iniţiative legislative potrivit căreia se extinde sistemul de garanţie-returnare şi la ambalajele de borş, oţet, apă distilată, cafea şi produsele de cafea, precum şi la borcane şi ambalaje reutilizabile.

"Am depus, astăzi, un proiect de lege care modifică legislaţia primară în ceea ce priveşte ambalajele, legat de extinderea sistemului de garanţie-returnare. Practic, ducem SGR-ul şi în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul şi la borş, la oţet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea. Totodată, mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem sistemul de garanţie-returnare şi la borcane, fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături", a afirmat Fechet, la Parlament.

El a menţionat că, potrivit proiectului, borcanele vor putea fi aduse la RVM-uri, la punctele de colectare, şi, astfel, se va putea atinge un grad de colectare adecvată a acestora.

Fechet a spus că acest sistem de garanţie-returnare va fi şi pentru ambalajul reutilizabil.

"Astăzi, SGR-ul este doar pentru ambalaj de unică folosinţă. Auziţi, probabil, ori de câte ori introduceţi o sticlă într-un RVM cum este, fie spartă, dacă discutăm despre sticlă, sau presată în cazul unui unei doze sau în cazul unui pet. Pentru ambalajul reutilizabil şi sticla se poate refolosi şi de 50 de ori şi de 60 de ori, fiind spălată pentru sucuri, pentru apă plată sau minerală, băuturi răcoritoare, bere şi aşa mai departe să putem să ne folosim de aceeaşi infrastructură şi pentru gestionarea ambalajului reutilizabil", a menţionat deputatul liberal.

Potrivit acestuia, iniţiativa legislativă vine în continuarea proiectului pe care l-a scris atunci când ocupa funcţia de ministru al Mediului şi "va face România şi mai curată decât este astăzi".

"Sistemul este suficient de matur încât să permită extinderea lui şi spun acest lucru pentru că cifrele lunii septembrie indică un grad de colectare de peste 90%, ceea ce îl face comparabil cu orice alt sistem de colectare de garanţie-returnare din Uniunea Europeană şi mult superior, în aprecierea mea cel puţin, faţă de sistemul convenţional de colectare a materialelor reciclabile, unde avem un grad de colectare de 13 - 14 - 15%", a susţinut Mircea Fechet.

Întrebat dacă se va aplica şi pentru capsulele reutilizabile, Fechet a spus că în niciun caz nu se poate introduce o capsulă de cafea într-un RVM.

"Deocamdată, discutăm despre ambalaje reutilizabile, capsulele reutilizabile, bineînţeles că la fel cum se întâmplă cu multe alte deşeuri care ar putea fi reciclate, ele sunt o problemă de mediu ce trebuie gestionată. În niciun caz nu putem să introducem o capsulă de cafea într-un RVM pentru că RVM-ul pretinde nişte dimensiuni minime şi nişte dimensiuni maxime. Garanţia astăzi în lege este de 50 de bani, cel mai probabil această garanţie se va păstra şi la ambalajul reutilizabil", a mai spus Fechet.

A lăsat multinaționala pentru o cafenea de cartier. Povestea unei tinere antreprenoare care a luat-o de la zero: ”Foarte multe piedici la care nu te aștepți”
A lăsat multinaționala pentru o cafenea de cartier. Povestea unei tinere antreprenoare care a luat-o de la zero: ”Foarte multe piedici la care nu te aștepți”
Într-un colț de București, pe strada Pantelimon 249, o cafenea mică, dar plină de energie, a prins viață și s-a transformat într-un spațiu aromat pentru iubitorii de cafea de...
Ponderea importurilor în oferta totală de bunuri și servicii, dublă în România față de media UE
Ponderea importurilor în oferta totală de bunuri și servicii, dublă în România față de media UE
Ponderea importurilor în oferta totală de bunuri și servicii a fost de aproximativ 18% în România în 2021, potrivit ultimelor date disponibile prezentate de Eurostat. Pentru comparație,...
#reciclare, #sistem garantie returnare, #mircea fechet, #ambalaj bors, #ambalaj cafea , #garantie returnare
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
De ce iese Carrefour din Romania? Radu Georgescu, economist: "Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia Romaniei"
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relatia cu un model celebru

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fost ministru al Mediului vrea extinderea sistemului de garanție-returnare. Ce ambalaje ar mai putea recicla românii
  2. A lăsat multinaționala pentru o cafenea de cartier. Povestea unei tinere antreprenoare care a luat-o de la zero: ”Foarte multe piedici la care nu te aștepți”
  3. Ponderea importurilor în oferta totală de bunuri și servicii, dublă în România față de media UE
  4. Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori
  5. Spotify lansează o funcție pentru Android Auto. Pasagerii vor putea controla muzica din mașină
  6. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  7. UE se mobilizează împotriva șantajului energetic al Rusiei, anunță Jørgensen la București: „Trăim vremuri foarte fragile”
  8. România încheie primele 9 luni cu un deficit de peste 102 miliarde de lei. Venituri în creștere, dar cheltuieli tot mai mari
  9. Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
  10. Trucul pentru facturi mai mici la căldură. Cum să treci ușor peste iarnă: „Cele mai mari pierderi dintr-un apartament sunt...”