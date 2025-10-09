Următorul pas în reciclare după capacul care nu se desprinde de sticlă. Schimbările așteptate până în 2030

Capacul care nu se desprinde de sticlă i-a supărat pe unii, însă a marcat un pas important pentru a îmbunătăți reciclarea sticlelor de plastic. Reglementările Uniunii Europene privind PET-urile vor atinge o nouă etapă în 2030, iar producătorii lucrează deja la soluții care să apropie UE de conceptul economiei circulare.

Până în 2030, procentul minim de material reciclat din sticlele de plastic ar trebui să crească până la 30%, după pragul de 25% introdus în acest an. UE calculează cifra ca medie pentru toate sticlele introduse pe piața fiecărui stat membru. Până în 2040, procentul s-ar putea referi la plasticul reciclat din fiecare sticlă individuală.

Dincolo de pașii stabiliți pentru reducerea poluării cu plastic în Europa, producătorii lucrează la noi tipuri de plastic și materiale biodegradabile din care ar putea fi confecționate PET-urile.

Introducerea bioplasticului sau a unor noi componente biodegradabile poate duce la ambalaje mai subțiri și mai ușoare, care sunt însă la fel de rezistente ca cele utilizate în prezent, scrie publicația spaniolă AS.com.

Creșterea procentului de material reciclat din PET-uri este stabilită de Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. În același document a fost introdusă și obligativitatea ca dopurile sau capacele să rămână atașate de sticle pentru a preveni pierderea lor.

Ads

Uniunea Europeană a stabilit și țintă pentru colectarea separată a produselor de plastic de unică folosință. Aceasta ar trebui să atingă 77% din greutatea produselor introduse pe piață în 2025. Procentul crește la 90% până în 2029.

Colectarea fracționată a deșeurilor rămâne o practică prea puțin răspândită în România, dar ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat noi campanii de informare în 2026 pe acest subiect, dar acestea nu vor include flyere de hârtie.

Ads