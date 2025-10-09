Următorul pas în reciclare după capacul care nu se desprinde de sticlă. Schimbările așteptate până în 2030

Autor: Aniela Manolea
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 09:42
1014 citiri
Următorul pas în reciclare după capacul care nu se desprinde de sticlă. Schimbările așteptate până în 2030
Schimbări în reciclarea sticlelor de plastic FOTO /Unsplash

Capacul care nu se desprinde de sticlă i-a supărat pe unii, însă a marcat un pas important pentru a îmbunătăți reciclarea sticlelor de plastic. Reglementările Uniunii Europene privind PET-urile vor atinge o nouă etapă în 2030, iar producătorii lucrează deja la soluții care să apropie UE de conceptul economiei circulare.

Până în 2030, procentul minim de material reciclat din sticlele de plastic ar trebui să crească până la 30%, după pragul de 25% introdus în acest an. UE calculează cifra ca medie pentru toate sticlele introduse pe piața fiecărui stat membru. Până în 2040, procentul s-ar putea referi la plasticul reciclat din fiecare sticlă individuală.

Dincolo de pașii stabiliți pentru reducerea poluării cu plastic în Europa, producătorii lucrează la noi tipuri de plastic și materiale biodegradabile din care ar putea fi confecționate PET-urile.

Introducerea bioplasticului sau a unor noi componente biodegradabile poate duce la ambalaje mai subțiri și mai ușoare, care sunt însă la fel de rezistente ca cele utilizate în prezent, scrie publicația spaniolă AS.com.

Creșterea procentului de material reciclat din PET-uri este stabilită de Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. În același document a fost introdusă și obligativitatea ca dopurile sau capacele să rămână atașate de sticle pentru a preveni pierderea lor.

Uniunea Europeană a stabilit și țintă pentru colectarea separată a produselor de plastic de unică folosință. Aceasta ar trebui să atingă 77% din greutatea produselor introduse pe piață în 2025. Procentul crește la 90% până în 2029.

Colectarea fracționată a deșeurilor rămâne o practică prea puțin răspândită în România, dar ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat noi campanii de informare în 2026 pe acest subiect, dar acestea nu vor include flyere de hârtie.

UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
Uniunea Europeană, care vrea să recupereze decalajul față de Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale (AI), a lansat miercuri două planuri strategice pentru a accelera...
România ocupă un loc surprinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
România ocupă un loc surprinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
România se menține în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană, ocupând locul al șaselea în prima jumătate a anului, chiar dacă volumul a scăzut cu 6,5% față de 2024....
#reciclare, #sticle plastic, #Uniunea Europeana, #reciclare sticle plastic, #reciclare plastic , #reciclare
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Miroase a cadavre." Mesajul lui Marian Godina pentru cei care au ras de avertizarile autoritatilor privind ciclonul Barbara
a1.ro
Cate sotii a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divortat de Andrada dupa Asia Express: "Viata merge inainte"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  2. BNR menține dobânda – TradeVille
  3. Romaero devine producător autorizat internațional de componente pentru avioane. Ce înseamnă noua certificare europeană pentru viitorul companiei
  4. O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
  5. Atac cibernetic care lovește peste 70.000 de utilizatori Discord. Hackerii susțin că au pus mâna pe 1,5 TB de date, inclusiv două milioane de poze
  6. Următorul pas în reciclare după capacul care nu se desprinde de sticlă. Schimbările așteptate până în 2030
  7. O floare găsită în deșert ar putea ajuta agricultura să facă față secetei. Care sunt elementele unice ale plantei pe care le-au descoperit cercetătorii
  8. Cât câștigă muncitorii străini care se angajează în țara noastră și ce domenii aleg: ”Sunt atrași de veniturile pe care le obțin aici”
  9. Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
  10. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”