Descoperire uluitoare în Marea Mediterană, în apele din largul orașului Napoli, făcută cu ajutorul unui submarin operat de la distanță

Un mare recif de corali albi, care conține specii importante și urme de fosile, a fost descoperit la o adâncime de peste 500 de metri în Golful Napoli, reprezentând o descoperire rară pentru Marea Mediterană, a anunțat vineri, 10 octombrie, Consiliul Italian de Cercetare.

Supranumite 'pădurile tropicale ale mării', recifele de corali prezintă un interes deosebit pentru cercetătorii marini, deoarece se numără printre cele mai bogate ecosisteme marine, găzduind milioane de specii. Ele joacă un rol vital în susținerea vieții marine, dar sunt amenințate.

Reciful aflat în apele din largul orașului Napoli a fost descoperit cu ajutorul unui submarin telecomandat în Canionul Dohrn, situat în largul coastelor acestui oraș din sudul Italiei, de către o misiune de cercetare marină finanțată de UE.

'Explorările (...) au revelat prezența unor structuri masive cu o lățime de peste 2 metri, distribuite de-a lungul unui perete vertical cu o înălțime de peste 80 de metri', au declarat reprezentanții CNR într-un comunicat.

Structurile sunt formate din corali duri de adâncime, denumiți în mod obișnuit 'corali albi' datorită lipsei lor de culoare, aparținând speciilor Lophelia pertusa și Madrepora oculata, au adăugat cercetătorii italieni.

Reciful conține, de asemenea, corali negri, corali solitari, bureți-de-mare și alte specii importante din punct de vedere ecologic, precum și urme fosile de stridii și corali antici, a precizat CNR.

Cercetătorii italieni i-au numit 'mărturii geologice autentice ale unui trecut îndepărtat'.

Coordonatorul misiunii, Giorgio Castellan, a declarat că descoperirea este 'excepțională pentru mările italiene: construcții biologice de acest fel și de o asemenea amploare nu au mai fost observate niciodată în Canionul Dohrn și sunt arareori întâlnite în alte părți ale Mării Mediterane'.

Descoperirea îi va ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă rolul ecologic al habitatelor de corali de adâncime și distribuția acestora, în special în contextul eforturilor de conservare și restaurare, a adăugat el.

