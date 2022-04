Pianistul Alexei Lubimov a interpretat la Moscova o lucrare de Valentin Silvestrov, compozitor ucrainean refugiat în Germania care l-a comparat pe Vladimir Putin cu Bin Laden.

Muzica a fost întreruptă de Poliţie. Sau, mai degrabă, de o alertă anonimă cu bombă, acesta fiind pretextul invocat, miercuri seară, 13 aprilie, de forţele de ordine ruse care au intervenit în sala de la Moscova unde avea loc recitalul pianistului Alexei Liubimov.

Rusul în vârstă de 77 de ani cânta împreună cu soprana Yana Ivanilova atunci când agenţii de Poliţie au apărut pe scenă, în a doua parte a serii, cerându-i muzicianului să se oprească.

În ciuda presiunii, Alexei Liubimov a încheiat, în aplauze, interpretarea Impromptu No.2 Op.90 de Schubert.

Filmări cu întreruperea de către poliţia moscovită a concertului lui Alexei Lubimov au fost distribuite pe reţelele de socializare de către publicul prezent în sală.

Imaginile difuzate pe Twitter sau pe Telegram arată doi agenţi lângă pianist, în timp ce acesta cânta, aplecându-se spre el, apoi adresându-se spectatorilor. Când şi-a încheiat interpretarea, Alexei Liubimov a ridicat curajos un braţ victorios către cer în timp ce publicul l-a ovaţionat. Evacuată, clădirea a fost percheziţionată, în zadar, două ore şi jumătate.

