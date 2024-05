Apple regretă reclama controversată la noul iPad, după critici din partea artiștilor și actorilor: "Am ratat ținta" VIDEO

Apple şi-a cerut scuze pentru reclama „insensibilă” prin care şi-a promovat noile tablete, după ce a atras critici din partea multor actori şi artişti.

După ce şi-a prezentat cele două noi serii de iPad Pro şi iPad Air, Apple a început să deruleze şi o nouă reclamă prin care le promovează. Coloana sonoră este melodia „All I Need Is You”, cântată de Sonny și Cher.

În reclama care încerca să arate câte lucruri ştie să facă tabletele companiei şi câte tipuri de conţinut poate reda, o serie întreagă de obiecte (inclusiv mai multe instrumente muzicale, o tablă cu ecuaţii matematice şi un vechi aparat de jocuri) sunt distruse de o presă.

Artiştii au văzut, însă, în aceasta zdrobirea spiritului uman prin tehnologie şi inteligenţă artificială. Aflat printre cei dezgustaţi de reclamă, actorul britanic Hugh Grant a caracterizat-o drept „distrugerea experienţei umane”.

Şeful companiei, Tim Cook, care a postat reclama pe X după lansarea noilor iPad-uri, a primit direct o mulţime de mesaje critice de la diverse personalităţi şi nu numai.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG