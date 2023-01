Recompensă de 500.000 de dolari pusă de Kadîrov pe capul liderului batalionului turc care luptă în Ucraina

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a anunțat o recompensă pentru comandantul batalionului turc din rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei, Almaz uulu Kudabek.

Comandantul batalionului ”Turan” a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat Radio NV.

"Am o audiență numeroasă pe rețelele de socializare și am început să împărtășesc informații despre ceea ce se întâmplă în Ucraina și ce lucruri inumane fac rușii aici. M-am referit nepoliticos la Kadîrov pe Instagram, iar drept răspuns a pus 50.000 de dolari pentru capul meu. Și când am vorbit despre „Turan”, costul a crescut la 500.000 de dolari... De fapt mă confrunt cu pedeapsa cu moartea în Rusia, iar în Kârgâzstan cu închisoare pe viață ”, a spus militarul.

Acesta a precizat că serviciile speciale îi interoghează prietenii și cunoscuții pentru a face presiuni asupra sa.

Almaz uulu Kudabek a luptat de partea Ucrainei de la începutul invaziei ruse pe scară largă - din februarie 2022. El a condus recent o nouă unitate turcească, care includea aproximativ 600 de luptători din Azerbaidjan, Daghestan, Kazahstan, Kârgâzstan și alte țări asiatice. Ei sunt uniți de ura față de Putin.

Almaz uulu Kudabek îl consideră pe Putin vinovat de genocidul popoarelor vorbitoare de turcă, unul dintre motivele care i-au determinat să se bată pentru Ucraina. „Turan” se luptă în cele mai fierbinți sectoare ale frontului: lângă Bahmut, în direcțiile Kherson și Zaporojie.