Tânăra pe capul căreia s-a pus o recompensă de 100.000 de euro "Mi-am dat seama că tot ce învățasem era o minciună. Fusesem spălată pe creier."

O tânără de 19 ani din Leeds a devenit ținta unei campanii internaționale de urmărire lansate de Beijing, după ce a sprijinit public cauza democratică din Hong Kong. Cu un mandat de arestare emis pe numele ei și o recompensă de aproape 100.000 de euro pentru capturare, Chloe Cheung știe că viața ei nu va mai fi niciodată „normală”.

Adolescenta din Leeds a aflat, în Ajunul Crăciunului, că pe numele ei a fost emis un mandat de arestare la Hong Kong și că autoritățile chineze au pus o recompensă de 1 milion HK$ (aproximativ 94.000 de lire sterline) pentru capturarea ei. Chloe Cheung spune că foștii colegi au alertat-o: „Uită-te la știri”, i-au spus. În presa din Asia de Est apărea fotografia ei de la 11 ani, singura imagine pe care oficialii o aveau, alături de acuzația că ar fi o amenințare la adresa securității naționale, scrie The Guardian.

„Nici măcar nu m-am recunoscut”, spune Chloe. „Eram încă în stare de șoc când prietenii au început să mă felicite în glumă pentru infamia mea.”

Tânăra a lucrat, după terminarea școlii, lucra ca asistent de comunicare la o organizație britanică ce militează pentru democrație în Hong Kong. Nu își imagina că autoritățile chineze ar fi interesate de o tânără aflată la mii de kilometri distanță.

„Spuneau: ‘Ne pare rău, dar acum ești o infractoare în Hong Kong și nu putem fi asociați cu tine’. Chiar și prieteni din Leeds mi-au spus că nu ne mai putem vedea, pentru că vor să se poată întoarce în Hong Kong”, povestește ea.

Nu s-a mai reîntors în Hong Kong după ce Beijingul a promis să-i „urmărească pe viață” pe cei care susțin cauza democratică. „Recompensa mă va urmări mereu. Este o formă de război psihologic: transmit lumii că disidența nu are un refugiu sigur. Chiar dacă erai doar un adolescent când ai vorbit, nu ești în siguranță”, spune Chloe.

S-a mutat în Anglia

Crescută în Hong Kong, era odinioară mândră de simbolurile oficiale. Totul s-a schimbat în 2019-2020, când milioane de oameni au ieșit în stradă.

“Mă așteptam să fie complet pașnic, pentru că la școală ni se spunea că avem libertate de exprimare și de presă. Apoi, deodată, poliția a început să tragă cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc, să aresteze violent oamenii; îi trăgeau pe protestatari și îi călcau pe gât. Mi-am dat seama că tot ce învățasem era o minciună. Fusesem spălată pe creier”, a spus Chloe.

După represiunea dură, mii de oameni au fost arestați. Marea Britanie a deschis un program pentru relocarea locuitorilor din Hong Kong, iar familia lui Chloe a decis să se mute la Leeds în 2020.

„Părinții mei știau că nu știu să tac. Nu voiau să ajungem la închisoare pentru că ne spunem părerea. Mama mi-a spus: «Nu ești nimeni. Nimeni nu va ști că ești în închisoare»”, povestește tânăra.

În Marea Britanie, Chloe s-a concentrat pe examene, iar la 18 ani a intrat pentru prima dată în activism internațional, trimițând o declarație la ONU despre experiențele femeilor în timpul protestelor.

A fost invitată la Geneva, unde a cunoscut Comitetul pentru Libertatea din Hong Kong și a început să lucreze acolo. Treptat, a devenit o voce publică, vorbind cu parlamentari și jurnaliști.

„Am vorbit cu multe publicații și citatele mele erau folosite ca ale cuiva care s-a născut și a crescut în Hong Kong. Autoritățile au văzut asta și au vrut să lovească persoane cu vizibilitate”, spune ea.

Amenințări și hărțuiri sexuale pe Internet. Urmărită pe stradă

După anunțul recompensei și al mandatului, a avut un moment de ezitare: „M-am gândit să mă retrag din lumina reflectoarelor, dar apoi mi-am spus că, dacă fac asta, se va vedea că am cedat de frică”. De atunci, a primit amenințări și hărțuiri sexuale online, iar doi bărbați pe care îi consideră „suspecți” au urmărit-o până la un restaurant. Și-a schimbat adresa și este precaută cu oamenii noi.

„Este doar o chestiune de timp până când cineva va fi răpit sau ucis, având în vedere cât de mult își escaladează China represiunea în străinătate”, explică ea.

Chloe știe că notorietatea îi limitează opțiunile profesionale: „Am închis multe uși spre joburi la companii cu legături comerciale cu China. Nu mă aștept să am o viață normală, dar comparativ cu oamenii din închisorile din Hong Kong, sacrificiul meu nu e nimic. Vreau să văd un Hong Kong liber și, dacă rolul meu public poate ajuta, merită”.

Guvernul Regiunii Administrative Speciale Hong Kong a transmis că tânăra este o „fugară ascunsă în Marea Britanie” implicată în „activități care pun în pericol securitatea națională” și că va fi „urmărită indiferent de distanță”.

