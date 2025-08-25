România și Ucraina vor colabora la dezvoltarea unor produse militare. Ministrul Apărării spune că țara noastră „va fi parte a reconstrucției”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România și Ucraina vor colabora la dezvoltarea unor produse militare, iar companiile românești se vor implica în reconstrucția Ucrainei. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea de luni, 25 august, dintre Moșteanu și omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal.

„M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război. Lupta Ucrainei este o luptă pentru independență și suveranitate și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a scris Moșteanu, pe Facebook.

El a punctat că România este parte a coaliției „celor care apără valorile democratice”.

„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a adăugat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat, duminică, la Kiev, la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei.

