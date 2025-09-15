Fantasticul Armand Duplantis a bătut pentru a 14-a oară recordul mondial VIDEO

Suedezul Armand „Mondo” Duplantis a câştigat luni, la Tokyo, al treilea titlu consecutiv de campion mondial la săritura cu prăjina, el devenind primul atlet din lume care a sărit 6,30 metri.

După ce şi-a asigurat victoria în faţa grecului Emmanouil Karalis (6,00 m) şi a australianului Kurtis Marschall (5,95 m), deţinătorul recordului mondial (6,29 m) a solicitat ca bara să fie ridicată la 6,30 m.

El a reuşit să treacă de 6,30 m din a treia încercare. Este pentru a 14-a oară când Duplantis (25 de ani) îşi bate propriul record.

El a mai câştigat titlurile mondiale la Eugene (2022) şi Budapesta (2023).

Pe lângă cei 59.700 de euro oferiţi tuturor campionilor mondiali de la Tokyo, suedezul va primi şi un bonus de 100.000 de dolari, sau aproximativ 83.500 de euro, recompensând sportivii care doboară un record mondial în timpul acestor Campionate Mondiale.

ARMAND DUPLANTIS: PREMIER HOMME DE L’HISTOIRE À PASSER LA BARRE DES 6M30. 😳#Tokyo2025 #WCHTokyo25 pic.twitter.com/A6RogMtyeZ — Le Stade (@le_stade) September 15, 2025

