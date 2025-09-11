Un câine din Bihor a fost recunoscut ca participant la recordurile Guinness obținute de stăpânul său, un cunoscut pianist

Kira, un bichon maltez de 15 ani și jumătate din Oradea, a devenit unul dintre puținele animale din lume cu diplome Guinness, după ce a fost recunoscut oficial drept participant la patru recorduri mondiale obținute de stăpânul său, pianistul Thurzó Zoltán. De la cel mai lung concert de pian din lume până la recitalul la cea mai mare altitudine, performanțele muzicianului au fost bifate simbolic și de patrupedul care i-a fost alături, chiar și de la distanță.

Guinness a recunoscut recent meritul animalului ca fiind un susținător al artistului care deține patru recorduri mondiale. Patrupedul a primit patru diplome care îi confirmă calitatea de participant la realizarea recordurilor.

„Familia noastră este compusă și din Kira, a fost alături de mine și de Erika la fiecare record”, a explicat Thurzó Zoltán pentru BIHOREANUL.

Artistul deține recordul pentru cel mai lung concert de pian, care a durat 130 de ore, pentru concertul ținut la cea mai mare altitudine (pe muntele Everest, la 5.324,77 m), pentru recitalul de pe cel mai înalt drum al planetei (Umling la Pass din India, la altitudinea de 5.798 metri) și recordul pentru cel mai rapid pianist din lume, care a reușit să bată în 30 de secunde de 500 de ori o clapă a pianului.

Ads

„A primit diplomele de participant pentru că a fost alături de mine, chiar dacă nu fizic. A suferit din cauza absenței mele, iar faptul că am știut că Erika și Kira mă susțin mi-a dat putere”, a mai spus Thurzó.

Pianistul are planuri mari atât pentru el, cât și pentru câinele mult îndrăgit: anul viitor, vrea să doboare un alt cincilea record, tot alături de Kira și de Erika. Deocamdată, artistul nu a dorit să dezvăluie detalii despre planul său. „Sper doar că va trăi Kira până atunci”, a mai zis Thurzó.

Speranța de viață pentru un bichon maltez este între 12 și 15 ani, iar Kira are deja 15 ani și jumătate.

Ads