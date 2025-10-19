Record mondial spulberat, pe distanța la care David Popovici e campion mondial și olimpic

Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 16:35
Mollie O’Callaghan FOTO WorldAquatics

Australianca Molly O'Callaghan a doborât, sâmbătă, la etapa Cupei Mondiale de la Westmont (Illinois, Statele Unite), recordul mondial la 200 m liber în bazin scurt, cu un timp de 1'49'77.

Campioană olimpică la 200 m liber la Paris vara trecută (la fel ca David Popovici la masculin, care recent a câștigat și titlul mondial pe aceeași distanță), Molly O'Callaghan (21 de ani) a depăşit cu mult recordul în bazin scurt al lui Siobhan Haughey (Hong Kong), care a înotat în 1'50''31 în 2021.

O'Callaghan a înotat cu o secundă mai repede decât în prima etapă a Cupei Mondiale în bazin scurt, săptămâna trecută, la Carmel (Indiana, Statele Unite).

Octuplă medaliată olimpică (şapte podiumuri în ştafetă, dintre care patru titluri între 2021 şi 2024), australianca este, de asemenea, dublă campioană mondială în exerciţiu la 200 m liber şi dublă campioană mondială la 100 m liber (2022 şi 2023), distanţă la care a câştigat argintul la Campionatele Mondiale de la Singapore din această vară.

Tot sâmbătă, americanca Regan Smith (23 de ani) a egalat recordul la 100 m spate pe care îl stabilise anul trecut.

De asemenea, octuplă medaliată olimpică, Smith a câştigat argintul la 100 m spate, 200 m spate şi 200 m fluture la Paris, la fel ca la Campionatele Mondiale de la Singapore din această vară (cu argintul la 50 m spate în plus).

Ea deţine şi recordul mondial la 100 m spate în bazin mare (57''13 în 2024).

O mare campioană a spus adio sportului, la 25 de ani. Era supranumită ”Terminator”
O mare campioană a spus adio sportului, la 25 de ani. Era supranumită ”Terminator”
Campioana australiană la înot Ariarne Titmus, de patru ori medaliată cu aur, a anunţat, joi, că se retrage din activitate, descriind această decizie ca fiind „foarte dificilă”....
Bărbatul cu cel mai lung nume din lume. Îți trebuie 20 de minute să rostești cele peste 2.200 de cuvinte FOTO
Bărbatul cu cel mai lung nume din lume. Îți trebuie 20 de minute să rostești cele peste 2.200 de cuvinte FOTO
Pentru cei mai mulți oameni, prezentările sunt o chestiune de câteva secunde. Însă pentru Laurence Gregory Watkins, o simplă introducere poate dura un sfert de oră. Fost agent de...
