Cum arată femeia cu 1.000 de tatuaje care nu găsește un instructor auto dispus să-i dea lecții de șofat: "Toți se tem de mine" FOTO

O mamă care are mai mult de 1.000 de tatuaje pe piele susține că nu reușește să găsească un instructor auto care să-i ofere lecții de șofat. Motivul? Toți se sperie când îi văd fața acoperită de desene.

Melissa Sloan a povestit despre un instructor care era vizibil speriat când a intrat în mașina lui și aproape că nu îndrăznea să-i privească fața.

Femeia susține că altul nu știa cum să o scoată mai repede din mașina lui, fiind șocat de aspectul ei, de fața complet acoperită de tatuaje, părul verde strălucitor și proteze dentare metalice de stil rap.

Femeia în vârstă de 46 de ani, căreia i-a fost interzis accesul la pub-ul local și are parte de reacții ciudate oriunde merge, a declarat că își dorește foarte mult să învețe să conducă.

"Tot ce îmi doresc este un instructor care să-mi ofere lecții", a spus Melissa.

"Locuiesc într-un loc destul de izolat și trebuie să mă bazez pe partenerul meu, Will, să mă ducă undeva. Acum am o mașină și doar vreau să iau lecții ca să pot susține examenul de conducere. Știu că sunt descurajați de felul în care arăt, dar asta este o victimizare și nu ar trebui să conteze. Asta este ceva cu care am trăit cea mai mare parte a vieții mele".

Mama celor șapte copii, din Powys, South Wales, a declarat că nu mai știe câte tatuaje acoperă aproape fiecare centimetru al pielii feței sale.

Ads

"Acum am trei straturi de tatuaje pe față, unul peste altul", a spus Melissa.

"Știu că sunt dependentă de ele, dar pur și simplu nu pot să mă opresc. Încă îmi fac tatuaje în fiecare săptămână sau îl rog pe partenerul meu Will să-mi facă un tatuaj cu propriul nostru aparat de tatuat.", scrie Dailymail.

Melissa și-a făcut primul tatuaj când avea în jur de 20 de ani și de atunci nu s-a mai oprit.

Inițial, tatuajele includeau desene cu flori și un drapel al Angliei, însă acum au fost acoperite cu mai multe cruci.

Un rând de inimioare roșii deasupra și dedesubtul ochilor ei sunt abia vizibile, fiind acoperite cu alte desene.

În afară de fața sa, aproape întregul corp este acoperit cu tatuaje - multe dintre ele fiind descrise drept "tatuaje de închisoare", deoarece sunt realizate în mod rudimentar și nu de un artist tatuator profesionist.

Ads

Acoperirea completă a feței i-a adus interdicția de a participa la serbările școlare de Crăciun, de teama că i-ar putea deranja pe ceilalți copii.

I s-a interzis accesul în pub-ul local și a eșuat în găsirea unui loc de muncă, deoarece angajatorii o resping.

Melissa, care are copii cu vârste cuprinse între 8 și 24 de ani, a spus că i s-a oferit recent o mașină în cadrul unui program de beneficii guvernamentale. Ea a declarat că mașina urma să o ajute să devină mai independentă.

Melissa a mărturisit că suferă de anxietate și depresie.

Primul instructor a fost atât de uluit de abilitățile sale de conducere și de capacitatea de a schimba vitezele încât a sugerat să învețe să conducă cu o mașină automată, a relatat femeia.

"Atunci când instructorul a venit la casa mea, a fost foarte șocat. Am urcat în mașină, și am putut vedea că tremura și încă nici măcar nu pornisem. Nu cred că putea să se uite la mine, și m-a făcut atât de nervoasă, de aceea conduceam atât de prost.

El mi-a spus că ar trebui să învăț să conduc cu o mașină automată, dar cred că asta a fost doar o modalitate de a nu-mi mai oferi lecții."

Melissa a spus că partenerul ei s-a certat cu instructorul când acesta a anulat lecția.

"Acum nu pot găsi pe nimeni care să dorească să mă învețe. Doresc doar să învăț să conduc, dar am avut câteva experiențe neplăcute."

Ads