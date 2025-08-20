A picat un record istoric în fotbal. Câți ani are jucătorul cu cele mai multe meciuri oficiale

Portarul echipei Fluminense, Fabio, a doborât recordul englezului Peter Shilton de cele mai multe apariţii în competiţii oficiale în fotbalul masculin, jucând marţi al 1.391-lea meci, în victoria echipei sale cu 2-0 împotriva America de Cali, a anunţat clubul său, potrivit Reuters.

Brazilianul în vârstă de 44 de ani are o carieră de jucător profesionist de 28 de ani, cu apariţii la seniori pentru Uniao Bandeirante (30 de meciuri), Vasco da Gama (150), Cruzeiro (976) şi Fluminense (235).

El a trecut de la Cruzeiro la Fluminense în 2022 şi de atunci a câştigat Recopa Sudamericana şi Copa Libertadores, câte o dată, alături de două titluri Taca Guanabara şi două Campeonato Carioca.

„Am toate motivele să-i mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a permis să trăiesc acest moment special şi să ating acest obiectiv extraordinar. A fost foarte emoţionant să trăiesc acest moment, mai ales cu familia mea alături de mine în timpul omagiilor”, a declarat Fabio într-un comunicat publicat de Fluminense. „Este o mare satisfacţie să ating acest record purtând tricoul echipei Fluminense, care mi-a deschis uşile.”

Fluminense a marcat recordul lui Fabio cu un omagiu pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, după victoria împotriva echipei America în returul optimilor de finală din Copa Sudamericana.

Fostul portar al Angliei, Shilton, care a jucat între 1966 şi 1997, a fost recunoscut ca deţinătorul recordului pentru cele mai multe meciuri profesionale masculine competitive, deşi totalul este contestat.

Guinness World Records şi o serie de site-uri web de statistici spun că numărul total este 1.390, dar Shilton însuşi, pe feed-ul său X, îl dă ca fiind 1.387.

Discrepanţa provine din faptul că Guinness include 16 meciuri neoficiale pe care Shilton nu le include, în timp ce el include 13 meciuri jucate pentru echipa Under-23 a Angliei, care în mod normal nu sunt luate în calcul.

Ads