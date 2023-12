Record de greșeli gramaticale pe internet: "Oare nu se mai predă deloc limba română în școli?"

Mulți dintre cei care postează sau comentează pe rețelele de socializare fac multe greșeli de scriere. Unii dintre cei care le remarcă s-au obișnuit și nu mai reacționează, însă alții au ajuns la capătul răbdării.

Este cazul unui utilizator al platformei Reddit care încearcă să înțeleagă fenomenul.

"Limba noastră-i o comoară de care ne batem joc în cel mai pur stil românesc"

"N-am pretenția de la nimeni să scrie cu diacritice, să pună semne de punctuație și tolerez una-două abateri ortografice, dar parcă e prea de tot când într-un comentariu de trei cuvinte unii reușesc să încalce vreo zece reguli gramaticale și ortografice. E plin de "ar trebuii", "ar fii", "s-ar găsii", "2 metrii", "nu venii" și alte cumetrii, de parcă se dau "i" gratis la piață.

Pe de altă parte, unii se tem rău de litera asta: "să fi cuminte", "să ști", "vi și tu", culminând cu un combo "uni nu ar știi".

"Ămi pare rău la domni profesorii", ca să parafrazez un citat celebru, dar oare nu se mai predă deloc limba română în școli? Știu că mulți nu mai citesc nimic, dar mă așteptam ca publicul de pe Reddit să fie totuși un pic mai literat decât media. Dacă sunt profesori de limba română pe aici, chiar sunt curios: voi ce credeți?", a scris acesta pe Reddit.

Ads

"În ultima vreme e jale"

Unii cred că această problemă are legătură și cu absența gramaticii ca materie de studiu în anii de liceu.

"Mulți de aici au uitat că există cuvântul "doar". Folosesc "decât" în orice context."

"Stai să vezi generația post-trap/ păcănele."

"Limba română se predă sub formă de literatură obligatorie a unor opere de 100 de ani, neinteresante pentru nimeni și nu se mai face gramatică în liceu. Iar aia făcută în gimnaziu e vai de ea."

"Exact. După ce ai terminat 5 clase ai terminat cu gramatica. Am promovat bac-ul pentru că am știut să memorez comentariul cuiva la opera altcuiva. Fast forward azi și încă am probleme în a distinge între ‘a fi’ și ‘a fii’. Asta e problema mea, dar ar fi fost frumos să se perfecționeze gramatica în liceu."

"Nici eu nu sunt fan literatură predată în școală, dar ce gramatică ai vrea să se predea la liceu? Gramatica de gimnaziu e toată gramatica, nu e că și cum înveți doar jumate și restul e un mister și nu ți se predă niciodată."

Ads

"Am renunțat de mult să mai atrag atenția"

Unii recunosc că au abandonat lupta.

"Nu cred că s-a scris vreodată pe internet la modul livresc, dar în ultima vreme e jale. Au apărut și s-au răspândit greșeli pe care aș putea să jur că le-am văzut pentru prima dată aici. Nu îmi amintesc să fi văzut vreodată "a trebuii" până acum câțiva ani, am văzut asta prima dată aici, pe Reddit."

"Nu am multe de zis, mă bucur doar că nu sunt chiar ultimul cu destul respect de sine încât să nu scrie ca un analfabet. Am renunțat de mult să mai atrag atenția oamenilor asupra greșelilor de ortografie. Ca să-l citez pe Gheorghe Zamfir: "Nai cu cine!""

"Dacă vorbim de documente oficiale sau texte formale sunt de acord că trebuie respectate normele gramaticale și greșelile nu se pot scuza.

În rest, rolul limbii este de a te ajuta în comunicare și dacă anumite reguli (sau în acest caz lipsa lor) sunt prea greu de memorat pentru majoritate, atunci poate trebuie schimbate. Despre problemele de ortografie de care spui, sunt de părere că este mai mult vina limbii (adică a varietății standard) decât a vorbitorilor pentru că sfidează principiul de „se scrie cum se citește“, iar româna nu ar trebui să fie vreo engleză în care să ții minte scrierea fiecărui cuvânt. Sunt greșeli simple, care nu afectează inteligibilitatea textului și sunt un rezultat direct al deconectării dintre limba scrisă și cea vorbită (care, principial vorbind, nu ar trebui să existe în română)."

Despre oamenii care nu pot conjugă un verb însă, nu are rost să-ți bați capul, există peste tot și situația este agravată și de sistemul educațional."