Cine aduce muncitori străini în România?

Lipsa forței de muncă este contracarată în România, cât și în alte țări dezvoltate prin aducerea de muncitori străini. În cazul României acești muncitori vin din țările asiatice și îi găsim deja în tot felul de domenii, de la construcții, la HoReCa, agricultură și industrie. În prezent în România sunt zeci de agenții de recrutare care aduc muncitori din Asia și Africa. Fenomenul a luat amploare de aproximativ 2 ani, de când s-au mai relaxat condițiile de călătorie post pandemie. Astfel, dacă între 2010 și 2021 au intrat în România, conform Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), 100 000 de muncitori străini, numai în acest an numărul se dublează. Guvernul a aprobat pentru 2022 acordarea de 100 000 de permise de muncă pentru cetățeni străini.

Cine sunt cei care aduc muncitorii străini?

Sunt zeci de firme care se ocupă de recrutare și plasare de forță de muncă din Asia și Africa, unele românești și altele străine, din Bangladesh, India, Vietnam, Sri Lanka, Nepal, care își trimit reprezentanți în România pentru a atrage angajatori. Toate promit același lucru: muncitori cu experiență, salarii mici, stabilitate, doar că nu toate se și țin de aceste promisiuni. În general, firmele străine își trimit reprezentanții și acoperă inclusiv costurile întocmirii documentelor, angajatorul neavând decât grija cazării, mesei și salariului după ajungerea muncitorilor în țară. Din păcate, mulți dintre cei aduși în acest fel în România, fără niciun cost din partea angajatorului și cu salariul minim pe economie, nu stau mai mult de 1-2 luni la angajator. Aceștia își caută imediat un loc de muncă mai bine plătit sau fug din țară în vestul Europei. De obicei, agențiile care promit costuri zero și cele mai mici salarii urmăresc numai obținerea permiselor de muncă în numele angajatorului. Cât anume rămâne muncitorul la angajator și cum muncește nu mai este de interes pentru ei, angajatorul ajungând să piardă mult timp și încredere în alte alternative.

Agențiile românești se împart, la rândul lor în două categorii. Unele care se comportă fix ca agențiile străine, fiind interesați de încasarea comisioanelor de la muncitori și aducere lor aici într-un număr cât mai mare. Unul dintre antreprenorii din acest domeniu spunea anul trecut că pentru el este mai bine dacă muncitorii aduși fug de la angajator, că îi înlocuiește și încasează astfel și mai multe comisioane. Grija pentru bunul mers al afacerii angajatorului este doar aparentă. Integrarea acestora în colectivitate fiind doar la nivel declarativ. Aceștia promit, de asemenea, cele mai mici salarii pentru muncitorii aduși de ei.

A doua categorie este reprezentată de firme mult mai implicate, care sunt atente atât la muncitorii recrutați cât și la nevoie angajatorilor. Acestea prezintă toate informațiile transparent, implică angajatorul în selecția muncitorilor și se implică și în acomodarea acestora în companie.

Procesul de recrutare

În cadrul procesului de recrutare am găsit două modele. Unul general în care agențiile merg către angajator, îi află nevoile, și se întorc după 2-3 săptămâni cu o listă de muncitori potriviți. Oferă CV-urile acestora și, în cel mai bun caz și un video cu aptitudinile candidatului. În baza acestora angajatorul trebuie să-și selecteze angajații. Al doilea model este online, mai rapid și mai transparent, întâlnit la o singură companie. One Staff este specializată în recrutarea de forță de muncă din Asia. Aici candidații sunt deja disponibili pentru vizionare oricui, pe o platformă online, unde sunt prezentați în funcție de meserii și industrii. Fiecare muncitor are poză, informații legate de vârstă, experiență, salariul dorit și un video demo al aptitudinilor. Angajatorii sunt îndrumați ca după selectarea pe bază de video să participe și la interviuri online cu candidații, astfel încât aceștia vor ști exact ce așteptări să aibă. În acest fel se diminuează la sub 10% riscul ca muncitorul să părăsească locul de muncă la ajungerea în țară.

Beneficiile acestui model sunt transparență în luarea deciziilor și rapiditate în procesul de recrutare.

Cât durează aducerea de muncitori străini

Conform agențiilor de recrutare de muncitori străini, perioada de sosire în țară a acestora variază între o lună jumătate și chiar șase - șapte luni. Acest termen este influențat de obținerea permisului de muncă de la IGI pentru fiecare muncitor în parte și apoi de obținerea vizei de la ambasadele sau consulatele României din țările de origine ale muncitorilor.

Procesul de recrutare muncitori Asia pare simplu, dar necesită atenție și implicare pentru a avea și rezultate bune. Angajatorii trebuie să fie atenți la toate detaliile și, eventual, să ceară referințe agențiilor cu care decid să colaboreze, pentru a nu pierde timp prețios. Aducerea de muncitori străini în România poate fi o soluție viabilă la criza forței de muncă atât timp cât se lucrează într-un mod profesionist.

