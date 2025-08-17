Un fost profiler SRI a intrat pe piața de recrutare. Care e procesul prin care niciun angajat, român sau străin, nu scapă de filtrul „băieților cu ochi albaștri”

Procesul de recrutare a unei persoane în câmpul muncii nu mai este ce era odată. FOTO Pexels

În multe afaceri din România sunt angrenați foștii angajați SRI, dar în domeniul recrutărilor parcă nu se știa să fi ajuns până de curând. Cel puțin nu la nivelul la care o face ex-profilerul SRI Paul Herinean, un nume care a apărut în conexiune inclusiv cu mediul de business via Dan Șucu. Astfel, pe sub radar, de numai un an, acesta a pus bazele unui sistem aproape draconic de filtrare a angajaților, care sunt trecuți prin atât de multe teste încât este aproape imposibil, după cum spun partenerii de afaceri ai lui Herinean, ca omul nepotrivit să ajungă în locul nepotrivit. Asta cu atât mai mult cu cât angajatorii cu care lucrează grupul de firme căruia Herinean îi oferă consultanță prin compania de competitive intelligence ICEU Training Group, sunt nu doar foarte numeroși, ci și foarte cunoscuți.

Acest sistem, prin urmare, presupune mulți pași și tehnici de recrutare avansate, cum ar fi „cartografierea personalității”, despre care a povestit pentru Ziare.com reprezentantul companiei Agilion, parte dintr-un grup cu peste 1000 de angajați care oferă, printre altele, servicii de recrutare și chiar leasing de personal, indiferent că este vorba despre muncitori români sau străini.

De la profilul psihologic la planul de inducție

„Fiecare candidat după ce trece preselecția și selecția finală cu angajatorul, merge la cartografierea personalității. În funcție de rezultat, testul IQ, Decas, BrainX, matchingul companiei cu candidatul, îl trimitem în probă sau nu. Dar toate aceste lucruri sunt făcute de către profileri, analizăm comportamentul disimulat, verificăm istoricul activității etc.”, a explicat reprezentantul Agilion în legătură cu procesul de recrutare, despre care spune că are anual o volatilitate de 0.89%.

Totodată, acesta a arătat că printre partenerii grupului se numără companii precum eMAG, Altex, RetuRO, Somaco, Ceresit, Cesarom, Carrefour, Selgros, Metro, dar nu numai.

„Noi avem angajați toți șoferii de la Sezamo, peste 70, români. Nu ne-a plecat niciunul. Toți sunt testați psihologic, toți au parte de inducție, nu trece nimeni de pașii ăștia”, continuă reprezentanții companiei.

Cei de la Agilion au arătat de asemenea pentru Ziare.com și câteva documente ale unui angajat care a trecut prin procesul de recrutare, având acordul GDPR al acestuia. Astfel, în urma raportului socio-profesional, care conține profilul psihologic, a profilului vocațional, a planului de inducție și a raportului de compatibilitate socio-profesională, toate realizate cu BrainX, procesul de recrutare devine mult mai clar.

Fostul bucătar al lui Ronaldinho, „plasat” la un fine-dining din Pitești

Cât despre statisticile interne, cei de la Agilion arată că pentru 10 oameni intervievează circa 150.

Reprezentantul Agilion mai spune de asemenea că este singura companie care aduce forță de muncă italiană în România, ba, mai mult, singura care a adus forță de muncă extracomunitară la ICA, Institutul de Cercetare Alimentară, practic cercetători srilankezi.

„La 4500 de străini aduși în România în 2024, am avut 27 care au încetat contractul de muncă. 90% dintre aceștia au avut probleme medicale sau de comportament, pe baza caracterului pe care nu-l poți intui 100% printr-un test psihologic”, a explicat reprezentantul Agilion.

Mai mult, din studiile de caz care reies din activitatea companiei, rezultă faptul că este ceva la ordinea zilei ca forța de muncă străină obișnuită cu salariile din vest să găsească salarii competitive pe piața din România.

În acest sens, reprezentantul Agilion dă exemplul unui excavatorist care avea salariu 1300 de euro în Italia și căruia compania i-a oferit același salariu la un mare retailer în România.

„La un restaurant din Pitești, care ne-a cerut un bucătar, ce-i drept un fine dining, și l-a vrut repede, nu îl găseam pe piața din România. L-am adus pe fostul bucătar al lui Ronaldinho și l-am adus din UK pe 12.000 de lei. El acolo lucrând pe 3500 de lire. După patru luni este foarte fericit și îmi spune că trimite aproape toți banii în țară, în contextul în care din UK trimitea 500 de euro pe lună având costuri foarte mari cu cazarea, cu transportul, cu viața etc.”, explică cei de la Agilion.

Sistem de înlocuire a angajaților în 15 zile lucrătoare

Reprezentantul companiei mai spune de asemenea că, deși mulți se plâng în această perioadă că s-a redus activitatea, acolo unde sunt oameni performanți creșterea de cerere de recrutare este foarte mare, dând în acest sens exemplul industriei automotive.

Totodată, acesta arată faptul că piața muncii din România s-a orientat către calitate și nu cantitate, oferind în acest sens exemplul Strabag, care nu doar că nu dorește oameni slab pregătiți, dar oferă, conform reprezentantului Agilion, și 2000 de euro net, în condițiile în care este vorba despre pavatori, fierar-betoniști, dulgheri etc.

„Noi avem și un sistem de înlocuire în 15 zile lucrătoare de la sesizare. Dacă într-un an de la data semnării contractului, unul dintre candidați nu corespunde cerințelor fișei postului, creează probleme, fie că e vorba de exemplu de absenteism, sau alcool, sau nu are productivitate, un reprezentant al nostru împreună cu un reprezentant al angajatorului analizează, iar cei care nu au graficele pe verde sunt înlocuiți în 15 zile lucrătoare cu un nou candidat”, mai spune reprezentantul Agilion.

Nu în ultimul rând, reprezentanții companiei mai spun și faptul că nu au „nicio problemă” să pregătească angajații de etnie romă, în cadrul grupului existând peste 70 de astfel de angajați, care au o vechime de 4-5 ani.

