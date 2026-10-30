Cine își mai găsește de lucru în România. Aproape jumătate dintre angajările facilitate de stat sunt ale persoanelor de peste 45 de ani

Aproape 107.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul agențiilor de ocupare în primele nouă luni ale anului 2026, iar aproape jumătate dintre acestea au peste 45 de ani, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pe 27 octombrie. Angajatorii sunt însă deosebit de sceptici când vine vorba de recrutări în ultima perioadă, un studiu recent arătând că doar o treime din companii intenționează să își extindă echipele în ultimul trimestru. Ziare.com a analizat ultimele date disponibile pe piața muncii, care arată că, în prezent, cererea de personal se concentrează în construcții, logistică, vânzări și servicii pentru clienți, în timp ce salariile, perspectivele de promovare și accesul tinerilor la primele locuri de muncă sunt probleme critice, care crează dezechilibre greu de gestionat în piață.

În primele nouă luni din 2026, 106.932 de persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile derulate de ANOFM, potrivit bilanțului publicat marți, 27 octombrie. Dintre acestea, 52.019 au peste 45 de ani, echivalentul a 48,6% din total, iar 20.097 au depășit 55 de ani. Persoanele între 35 și 45 de ani reprezintă un alt grup important, cu 20.726 de încadrări, în timp ce tinerii sub 25 de ani însumează 16.903 persoane. Trebuie însă să nuanțăm, când privim aceste cifre, faptul că ANOFM lucrează în special cu persoane care au nevoie de sprijin pentru a intra sau a reveni pe piața muncii, inclusiv șomeri de lungă durată, persoane cu calificări reduse și categorii care întâmpină dificultăți la angajare. De pildă, din totalul persoanelor încadrate, 24.557 au fost clasificate de agenție drept greu sau foarte greu ocupabile, pe baza evaluării individuale a șanselor de angajare, iar alte 19.851 provin din categoria tinerilor NEET, adică persoane care, înainte de intrarea în activitate, nu lucrau și nu urmau o formă de educație sau pregătire profesională. Această categorie include și tineri de peste 25 de ani, motiv pentru care numărul lor este mai mare decât cel al persoanelor angajate din grupa sub 25 de ani. În plus, cele mai multe persoane încadrate prin ANOFM au absolvit liceul, 37.206, urmate de absolvenții școlilor profesionale, 23.579, și cei cu studii gimnaziale, 23.570.

Ads

În spatele acestor rezultate se află însă o piață a muncii în care numărul posturilor deschise este redus în raport cu dimensiunea economiei, iar oportunitățile se distribuie foarte diferit între sectoare, regiuni și niveluri de calificare. Ultimii ani și-au spus cuvântul când vine vorba despre posibilitatea companiilor private de a se extinde, de a face angajări, ba chiar și de a reuși restructurări fără campanii de disponibilizare și reducere a activității, în ansamblu. Piața muncii este în prezent, deși mai puțin ca în alte țări, supusă unei inflații a persoanelor care fie își caută un loc de muncă sau și-ar dori să își schimbe jobul și nu reușesc să găsească oportunități profesionale viabile.

Un sfert dintre angajatori vor să recruteze, dar aproape la fel de mulți pregătesc reduceri de personal

Prudența companiilor este confirmată și de cea mai recentă ediție a ManpowerGroup Employment Outlook Survey, cercetare care urmărește intențiile de angajare la nivel internațional. În România, studiul pentru trimestrul al patrulea a inclus 525 de angajatori, intervievați în perioada 1–31 iulie 2026 despre modificările pe care le anticipează în dimensiunea echipelor lor între octombrie și decembrie. Rezultatele, prezentate în cadrul unui eveniment din septembrie, arată că 27% dintre angajatori intenționau să își mărească echipele, 22% anticipau reduceri de personal, iar jumătate se așteptau să mențină numărul de salariați. Un indicator statistic important pus în față de studiu este perspectiva netă de angajare a României care, ajustat sezonier și utilizat de ManpowerGroup pentru a măsura diferența dintre intențiile de extindere și cele de reducere a personalului, a ajuns la 4%. Deși reprezintă o îmbunătățire de 15% față de trimestrul anterior, rezultatul rămâne mult sub media globală de 29%.

Ads

„Am plecat în concediu cu o imagine negativă, dar ne-am întors și vedem o imagine mai bună în ceea ce privește perspectivele de angajare. Pare că am ieșit din zona cu minus în care ne-am aflat în ultimul trimestru. Totuși, România nu se poziționează unde trebuie, chiar dacă nu suntem noi cei care o duc cel mai rău”, a punctat, în cadrul prezentării studiului, Miguel Trindade, Country Manager al ManpowerGroup România.

Pentru ultimul trimestru din 2026, tendințele sunt diferite de la o industrie la alta, dacă ținem cont că construcțiile și sectorul imobiliar au cea mai favorabilă perspectivă netă de angajare, de 16%, urmate de comerț și logistică, cu 12%, și ospitalitate, cu 8%. Producția, finanțele și asigurările și sectorul public au, de asemenea, valori pozitive, în timp ce IT-ul, serviciile profesionale și tehnice și domeniul utilităților și resurselor naturale se confruntă cu o diminuare a intențiilor de recrutare.

În construcții, activitatea este susținută inclusiv de proiectele finanțate prin PNRR, aflate în etapa finală de implementare, autorii studiului fiind de părere că nevoia de personal se menține ridicată în acest sector, în timp ce dezvoltarea spațiilor de depozitare și a activităților de distribuție continuă să alimenteze cererea din logistică.

Ads

Unde se mai găsesc locuri de muncă. Vânzările și logistica concentrează o mare parte din recrutări

Cele mai recente date privind locurile de muncă disponibile, pe lângă studiul prezentat mai sus, arată că, deși activitatea de recrutare continuă, este totuși concentrată în anumite ocupații și departamente foarte specifice, creând în rest un decalaj imposibil de adus la o medie aritmetică reprezentativă pentru toată piața muncii. Potrivit unor date publicate recent de platforma de recrutare eJobs, din cele peste 170.000 de oferte de muncă publicate pe platformă de la începutul anului, aproape 70.000 au vizat departamentele de vânzări, aproximativ 30.000 au fost destinate serviciilor pentru clienți, iar alte 25.000 au fost pentru activități administrative și logistice.

Potrivit sursei citate, angajatorii caută atât persoane aflate la început de carieră, cât și specialiști cu experiență de peste cinci ani sau candidați cu experiență intermediară, de doi până la cinci ani, iar cunoașterea limbilor străine reprezintă un avantaj important, în condițiile în care engleza a fost solicitată în aproape jumătate dintre ofertele publicate anul acesta, iar germana, franceza, italiana, spaniola și maghiara apar frecvent în recrutările pentru serviciile destinate clienților. Problema cea mai prevalentă este că există o disonanță puternică între preferințele candidaților și oferta disponibilă. Mai exact, în timp ce vânzările, relațiile cu clienții și logistica atrag numeroase candidaturi și continuă să ofere posturi, există interes și pentru activități de secretariat și back-office, unde oportunitățile sunt mai puține.

Ads

Aceleași date arată că, atunci când se pune problema salariului, oferta de pe piață din acest moment vine cu un net de aproximativ 4.500 de lei pentru specialiștii în vânzări, la care se poate adăuga componenta variabilă, în funcție de rezultatele profesionale. Un contabil câștigă, în medie, 5.500 de lei net pe lună, iar un specialist în asistență pentru clienți, aproximativ 3.600 de lei, în medie la nivel național.

Restrângerea posibilităților de angajare este vizibilă și în statisticile europene. Potrivit Eurostat, în trimestrul al doilea din 2026, România avea o rată a locurilor de muncă vacante de 0,5%, cea mai mică dintre statele membre pentru care existau date comparabile, față de media de 2% a Uniunii Europene. La nivel european, un angajator din construcții sau transporturi poate avea nevoie urgentă de personal, în timp ce într-o altă localitate există persoane în căutarea unui loc de muncă, dar fără pregătirea cerută ori fără posibilitatea de a se muta. În plus, România are una dintre cele mai reduse rate de ocupare din Uniunea Europeană. Datele Eurostat pentru 2025 arată că numai 69% dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani aveau un loc de muncă, comparativ cu o medie europeană de 76,1%. Rata era de doar 59,5% în cazul femeilor, iar diferența dintre ocuparea bărbaților și cea a femeilor ajungea la 18,7 puncte procentuale, aproape dublul mediei europene. Iar pe lângă persoanele care încearcă să revină în activitate după o perioadă de șomaj, candidații aflați la început de carieră reprezintă o categorie pentru care accesul la angajare poate deveni dificil într-o perioadă de reducere a bugetelor companiilor.

Ads

„36% dintre angajatori spun că vor crește angajările pentru segmentul entry-level, 36% au spus că nici nu vor angaja, dar nici nu vor scădea angajările pentru ei și 27% dintre ei au spus că vor avea o scădere. Dacă ne uităm la sectoarele de activitate, o să vedem că sectorul finanțe și asigurări are 59% în ceea ce privește creșterea angajărilor, mai avem pentru producție 42% care spun că, la fel, cresc angajările pentru entry-level și mai avem un al treilea sector care vine tot puternic din spate, IT-ul”, a declarat Cristina Petre, Marketing Manager în cadrul ManpowerGroup România, potrivit datelor prezentate mai sus. Și deși automatizarea și utilizarea inteligenței artificiale modifică unele dintre activitățile care erau încredințate în trecut angajaților fără experiență, cercetarea indică faptul că presiunile financiare și lipsa competențelor potrivite cântăresc mai mult în deciziile angajatorilor privind recrutarea începătorilor.

Motivul invocat adesea de companii este că angajarea unei persoane fără experiență presupune și un cost de formare, care poate fi mai dificil de susținut în perioadele de incertitudine economică și, în același timp, reducerea recrutărilor la nivel de debut poate diminua accesul noilor generații la experiența profesională cerută ulterior pentru ocuparea unor poziții mai bine plătite.

Ads

Perspectivele de avansare, principalul punct de nemulțumire al angajaților în 2026

Studiul Top Angajatori 2026, publicat de Undelucram.ro, clasament construit pe baza a aproximativ 120.000 de recenzii publicate de actuali și foști angajați între 16 octombrie 2025 și 15 octombrie 2026. arată că, față de anul 2024, oportunitățile de avansare și dezvoltare profesională au înregistrat cea mai mare deteriorare dintre criteriile analizate pentru companiile comparabile. Satisfacția față de salariu a scăzut, de asemenea, în timp ce evaluările referitoare la regulile interne și valorile organizațiilor au rămas relativ stabile.

„Datele din acest an arată o diferență tot mai clară între angajatorii care reușesc să construiască o experiență profesională coerentă și restul pieței. Salariul și flexibilitatea rămân importante, dar rezultatele indică o legătură puternică între evaluarea generală a unui angajator, calitatea managementului și felul în care regulile și valorile sunt aplicate în practică. Salariul îi aduce pe oameni într-o companie, managementul și cultura îi fac să rămână și să o recomande. Iar un angajator bun este cel care nu te pune să alegi între un salariu corect, un șef bun și un viitor în companie” a declarat Costin Tudor, CEO al Undelucram.ro, adăugând că în aproximativ o treime dintre companiile analizate, pachetul salarial a primit cea mai slabă evaluare dintre criteriile folosite la realizarea clasamentului. Totuși, angajatorii cu cele mai bune evaluări generale sunt apreciați și pentru calitatea managementului, consecvența aplicării regulilor și relațiile dintre angajați și superiori.

Ads

Din punct de vedere sectorial, în cazul acestor date, energia, asigurările și serviciile financiare au înregistrat evaluări mai bune, în vreme ce serviciile medicale, curieratul și serviciile de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) s-au situat în zona evaluărilor mai scăzute. În IT&C, flexibilitatea programului rămâne un avantaj apreciat, dar perspectivele de avansare sunt mai limitate, potrivit răspunsurilor publicate pe platformă.

Trebuie să amintim, totodată, că în prezent greutățile pe care le întâmpină companiile par să fie dublate, potrivit angajatorilor, și de diferențele dintre așteptările candidaților și ofertele ofertele puse la dispoziție, în condițiile în care România a depășit termenul de 7 iunie 2026 pentru transpunerea Directivei europene 2023/970 privind transparența salarială, iar legislația națională se află încă în procedură parlamentară. Legea nu obligă încă angajatorii să ofere intervale transparente pentru salarizare și marje de calcul uniforme pentru sistemele de bonusare, fiindcă propunerea privind transparența salarială a fost transmisă Camerei Deputaților pentru dezbatere și, până la adoptarea și publicarea legii naționale, obligațiile care urmează să fie introduse trebuie diferențiate de regulile deja aplicabile angajatorilor, dar asta nu înseamnă că, în prezent, în timpul interviurilor de angajare, așteptările candidaților nu s-au schimbat considerabil.

Directiva prevede informarea candidaților despre salariul inițial sau intervalul de remunerare, într-o etapă care să permită negocierea în cunoștință de cauză, inclusiv prin anunțul de recrutare ori înaintea interviului. De asemenea, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre istoricul salarial al candidaților, iar salariații vor avea dreptul să cunoască criteriile obiective utilizate pentru stabilirea remunerațiilor și evoluția acestora. Sondajul ManpowerGroup realizat în iunie 2026, pe 2.676 de respondenți din cinci țări, dintre care 242 din România, arată că 80% dintre participanți preferă să aplice la anunțuri în care este precizat intervalul salarial, iar aproximativ 70% consideră că transparența va contribui la decizii de remunerare mai echitabile. În același timp, numai aproximativ o treime dintre respondenții din România apreciază că, la actualul angajator, persoanele care desfășoară muncă de valoare egală beneficiază de salarii egale sau apropiate.

În practică, unele companii au început deja să își revizuiască procedurile, chiar grupul BCR deschizând recent discuții interne despre grilele de salarizare și criteriile de evaluare a posturilor, în timp ce GlobalLogic, Network One Distribution și Siemens Healthineers au prezentat, în cadrul unui eveniment de specialitate recent organizat de revista CARIERE, măsurile adoptate pentru clarificarea rolurilor profesionale și a regulilor de remunerare. Problema este că, în acest moment, deși noile reguli vor fi deosebit de importante pentru justețea procesului de recrutare în sine, acestea vin ca o presiune în plus pentru piața muncii de la noi din țară, unde decalajele de venituri, de pregătire a candidaților și situația economică nefavorabilă extinderii de personal fac ca oportunitățile să se restrângă pentru români din ce în ce mai mult.

Ads