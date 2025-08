Valori în recrutare

De multe ori, la birou, îmi place să iau masa cu echipa mea și să discutăm diverse. Fiecare ce a mai făcut, dacă avem vreun hobby nou, cum ne-am petrecut weekendul, ce am mai citit și ce planuri avem pe termen lung.

Astăzi, la masă, am fost mai puțini decât de obicei și am devenit melancolici gândindu-ne la vremurile când eram mai mulți și mai gălăgioși (nu că acum nu am fi 😊), iar motivul pentru care suntem mai puțini este că sunt în proces de recrutare și urmează să angajez din nou pentru două poziții disponibile.

În ultimul an, am reușit să adaug plus valoare echipei mele prin patru noi membri, unul și unul, fiecare talentat într-o anumită arie, și cumva, toți sunt surprinși că reușesc de fiecare dată să găsesc personalități noi care se potrivesc perfect.

Așa că astăzi, la masă, colegii m-au întrebat care e procesul meu decizional când sunt în interviuri, ce caut și ce urmăresc la un candidat.

Eu știam sigur că am un proces de decizie și că am și structură și obiective clare ori de câte ori recrutez, însă asta nu explică suficient de bine cum fac să armonizez atât de bine personalități atât de diferite. Iar răspunsul meu a venit natural și vi-l voi spune și vouă:

Recrutez oamenii care au valori similare cu ale mele și, în timpul interviului, îmi propun să aflu despre candidați cum decid, cum acționează și cum reacționează în anumite situații date. Cum se poziționează față de succes și față de eșec. Caut mereu binele în oameni, și acesta e primul lucru pe care îl văd într-o persoană nou cunoscută. Ceea ce fac diferit în timpul interviului este să îi descopăr acea calitate pe care eu nu o am sau un obicei pe care eu nu îl am, dar vreau să îl adopt. Fac asta deoarece, dacă vom lucra vreodată împreună, cu siguranță vom trece împreună și prin vremuri tulburi; aș vrea să mă pot întoarce mereu la atitudinea de admirație față de acea persoană și fac asta recunoscându-i calitățile. Inovația, pentru mine, este cel mai important motiv pentru care organizațiile recrutează extern și nu doar prin promovare internă. Accesul la acel pachet de cunoștințe și expertiză, care suprapuse într-un mediu nou, ar putea aduce impact major. Eu asta caut: idei noi sau perspective la care nu m-am gândit, și de aceea ador să am interviuri cu oameni care vin din cu totul alte industrii față de cea pentru care recrutez. Dacă primele două obiective sunt bifate, acesta privind inovația va putea, cu siguranță, să aducă plus valoare în echipa mea.

Cele trei lucruri le-am menționat aproape fără să respir și sunt sigură că și ele sunt, la rândul lor, valori în viața mea privată. Chiar cred că progresul, indiferent de arie, vine punând laolaltă puțină vulnerabilitate, acceptarea a ce ești și ce nu ești, plus o doză de risc ce îți spune “aruncă-te în necunoscut, vei reuși!”. Și sunt curioasă dacă și candidații, atunci când aplică la diferite roluri, își pun astfel de semne de întrebare!

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

