Putin a dat startul campaniei de recrutări de toamnă. A ordonat cel mai mare val de încorporări din ultimii 9 ani. Câți ruși vizează liderul de la Kremlin

Campania de încorporare militară de toamnă din Rusia are drept obiectiv anul acesta să recruteze 135.000 de tineri cu vârste între 18 și 30 de ani, potrivit unui decret semnat luni, 29 septembrie, de președintele Vladimir Putin, informează AFP.

Acești soldați vor trebui să fie recrutați între 1 și 31 decembrie pentru a efectua serviciul militar obligatoriu, care durează un an în Rusia. Țara organizează în fiecare an două campanii de înrolare, una primăvara și alta toamna.

De la începutul atacului său la scară mare împotriva Ucrainei, în februarie 2022, armata rusă dă asigurări că acești recruți nu sunt desfășurați pe câmpul de luptă contra trupelor ucrainene și efectuează sarcini subalterne în Rusia.

Campania de încorporare militară din primăvara lui 2025 a avut drept obiectiv recrutarea a 160.000 de bărbați, iar cea din toamna lui 2024 - a 133.000.

Trebuie făcută o distincție între aceste recrutări și cei peste 300.000 de rezerviști mobilizați pentru a fi trimiși să lupte în Ucraina, începând din toamna lui 2022, și care efectuaseră înainte serviciul militar în armata rusă.

Desfășurarea pe front a recruților este un subiect sensibil în Rusia, mai ales după primul război din Cecenia (1994-1996), care a făcut ca tineri ce își efectuau serviciul militar să fie trimiși, răniți și uciși în lupte, suscitând o puternică emoție în rândul populației.

Cu toate acestea, în timpul războiului contra Ucrainei, au fost semnalate de mai multe ori cazuri de recruți aflați pe câmpul de luptă.

În august 2024, Kievul a afirmat că a făcut prizonieri recruți în timpul ofensivei sale surprinzătoare în regiunea rusă Kursk, la frontiera cu Ucraina.

În 2023, Rusia a adoptat o lege ce majorează, începând cu 1 ianuarie 2024, vârsta limită pentru încorporare de la 27 la 30 de ani.

