Ministerul rus al Apărării a recunoscut că a folosit recruţi în invazia din Ucraina. Putin a exclus această posibilitate cu o zi înainte

Ministerul rus al Apărării a anunţat că unii recruţi (soldaţi care au fost recrutaţi obligatoriu în armată) participă la invazia rusă asupra Ucrainei, conform BBC.

În Rusia, toţi bărbaţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani trebuie să facă un an de serviciu militar, deşi există câteva excepţii.

Acest anunţ vine la o zi după ce preşedintele Vladimir Putin a negat că au fost trimişi recruţi în Ucraina, precizând că au fost convocați doar soldaţi profesionişti.

Ministerul rus al Apărării a comunicat că unii recruţi au fost luaţi prizonieri de forţele ucrainene.

”Din păcate, am descoperit mai multe informaţii cu privire la prezenţa recruţilor în unităţile care participă la operaţiunea militară specială din Ucraina”, a anunţat Ministerul rus al Apărării.

Pe Twitter mai multe postări se referă la anunțul Ministerului rus.

Wow. It’s gotten so bad that Russia’s Defense Ministry has actually acknowledged that some conscripts have been sent into battle in Ukraine. Putin has explicitly promised this wouldn’t happen. https://t.co/7vz5alX7dw